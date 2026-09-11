“La Granja VIP”: Niurka Marcos y Manelyk protagonizan su primera pelea

Era cuestión para que Niurka Marcos y Manelyk González tuvieran su primera pelea en “La Granja VIP 2“, a pesar de haber acordado una aparente tregua, y este jueves protagonizaron un momento que generó mucha tensión dentro del reality.

Mientras se encontraban en el área de campo, varios artistas estaban discutiendo la pronunciación de la palabra “reels” y, tras una intervención de Niurka, Mane la cuestionó, lo que provocó que el debate general se saliera de tono, hasta convertirse en una acalorada discusión entre ellas.

Manelyk y Niurka se gritan frente a sus compañeros

Inmediatamente, estas dos artistas comenzaron a intercambiar palabras y a elevar su tono de voz, hasta llegar a los insultos. Niurka quiso bajar los humos de Manelyk comparando sus carreras, a lo que recibió una respuesta bastante fuerte.

““Tú no eres la más perra, ni la más gallita, ni la más nada. Aquí hay más que tú, más trayectoria que tú y más”, le dejó saber Niurka.

No obstante, la exintegrante de ´Acapulco Shore´, como era de esperarse, no se quedó callada: “Me vale madres, tu trayectoria me la paso por el c***”, contestó. Ese fue solo el principio de un intenso intercambio, que afortunadamente se quedó en palabras, entre dos personalidades que son bastante similares y por esa razón, tienen tantos roces desde “La Casa de los Famosos All Stars”, el año anterior.

La pelea se mantuvo durante largos segundos, hasta llegar incluso al tono de burla mientras se seguían diciendo cosas ofensivas una de la otra. “Después andan diciendo cuando siembran las semillas, que quieren buena energía, que quieren empatía, que quieren cosas buenas y luego se muerden la lengua”, atacó Niurka a Mane.

“Pero no recuerdas tu cara a cara: Quiero ser buena, señores, yo ahora soy buena“, le respondió Manelyk, igualmente en tono de burla.

El intercambio de palabras llegó al punto en que la cubana le repitió a Mane que era “una estúpida con un cerebro de pescado“.

La reacción de los compañeros

La fuerte pelea estuvo tan tensa que nadie se atrevió a intervenir u opinar; simplemente todos estuvieron como espectadores.

Julio, el capataz, detuvo su conversación con el Tío Pepe y salieron a observar, otros se burlaron de la escena, simulando golpes, y otros simplemente mostraron su cara de asombro, mientras observaban la disputa.

Esta puede ser una de varias escenas de este tipo que puede haber en el programa de TV Azteca entre Mane y Niurka, siendo evidentemente dos artistas que generalmente tienen muchos encontronazos por sus temperamentos.

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