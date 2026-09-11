Kenia Os posa junto a Anna Wintour en la Semana de la Moda de Nueva York

La cantante mexicana Kenia Os asistió al desfile primavera-verano de Tommy Hilfiger en la Semana de la Moda de Nueva York.

La estrella mexicana también posó junto a una de las figuras más importantes de la moda: Anna Wintour, la actual directora global de contenidos de Condé Nast y directora editorial global de Vogue, antigua editora en jefe de la publicación. Wintour también es la presidenta principal y máxima organizadora de la Met Gala.

La intérprete de “Ruleta Rusa” compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram y en una de las imágenes se puede ver a la cantante sentada en primera fila del desfile junto a Wintour, quien lucía su característico corte de cabello corto con flequillo recto y gafas de sol oscuras.

Kenia Os optó por un conjunto tipo sastre de chaqueta aterciopelada negra con botones dorados y cuello blanco y una falda corta a juego de corte recto. Lució unos tacones cerrados estilo mocasín con medias blancas y completó el look con un bolso de mano rojo intenso y gafas de sol ovaladas.

Esta no es la primera vez que Kenia Os se encuentra con Anna Wintour en un evento de moda. La artista conoció a la magnate de la moda el 10 de septiembre de 2025 cuando asistió al cóctel de apertura de la Semana de la Moda de Nueva York organizado por el Council of Fashion Designers of America (CFDA) en el Rockefeller Center en Nueva York. En ese momento la artista asistió al evento acompañada de su entonces novio, el cantante mexicano Peso Pluma.

Kenia Os también posó junto a Jisoo, integrante del grupo de K-pop Blackpink, una de las agrupaciones femeninas más exitosas del momento.

Otras celebridades latinas que asistieron a la Semana de la Moda de Nueva York fueron la cantante mexicana Danna al evento del Council of Fashion Designers of America, Eiza González al desfile de Ralph Lauren y Valentina Ferrer al desfile de Tory Burch, entre muchas otras.

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