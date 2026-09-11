La Autoridad Aeroportuaria de Nashville aprueba el cambio de nombre del aeropuerto en honor a Dolly Parton

La Junta de Comisionados de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville votó de manera unánime a favor de la solicitud de cambiar oficialmente el nombre del Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a la fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.

La autoridad aeroportuaria envió un comunicado de prensa en el que informó que votó 6-0 a favor de iniciar el proceso de modificación del nombre del aeropuerto en honor a Parton.

Aunque la solicitud fue aprobada, aún no se ha definido el nombre del aeropuerto y señaló que está “trabajando estrechamente con las partes pertinentes para determinar cuidadosamente cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton”. La autoridad aeroportuaria señaló que informará sobre su implementación “en los próximos meses”.

“Agradecemos enormemente el apoyo y el entusiasmo de nuestra comunidad y de los fans de Dolly en todo el mundo. Esperamos compartir más detalles a medida que se vayan ultimando los planes”, declaró la MNAA.

Hace un par de semanas, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, propuso cambiar el nombre del aeropuerto de Nashville en honor a la estrella de la música country Dolly Parton, quien falleció el 25 de agosto tras una batalla contra el cáncer a los 80 años. El gobernador aseguró que Parton era la “hija predilecta” del estado.

La oficina de Lee habló con el equipo de Parton sobre la posibilidad de cambiar el nombre del aeropuerto en su honor, el cual se mostró “conmovido por la idea y abierto a continuar la conversación”.

“En consonancia con la forma en que Dolly vivió su vida, su equipo cree que todavía tiene una manera especial de unir a las personas para bien, y esperan que este homenaje pueda ser otro ejemplo de ese legado perdurable”, decía el comunicado.

La propuesta de cambiar el nombre del aeropuerto comenzó en enero de este año, impulsada por unos residentes de Nashville. Tras la muerte de la artista, la firma superó las 170,000 firmas.

Dolly Parton falleció a causa de un tipo de cáncer que mantuvo en secreto hasta su muerte. La artista fue enterrada en Nashville en una ceremonia privada a la que solo asistieron familiares cercanos. La noticia de su muerte causó un profundo impacto en la industria musical y decenas de artistas y celebridades rindieron homenaje a la legendaria artista.

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