Familiares de las víctimas del 11S exigen justicia y señalan a Arabia Saudita

La viuda de una de las víctimas del 11 de septiembre de 2001 criticó a Arabia Saudita por los atentados terroristas y envió un mensaje contundente a los líderes de Estados Unidos, incluyendo al presidente Donald Trump, en la lectura anual de nombres de la ciudad de Nueva York.

“¿Cómo es posible que hayan pasado 25 años y aún no hayamos obtenido justicia por el papel que desempeñó Arabia Saudita en tu asesinato?“, expresó Terry Strada, luego de leer el nombre de su esposo, Tom Strada.

La declaración de la viuda recibió una fuerte ronda de aplausos de las personas presentes en la ceremonia en Bajo Manhattan.

“Sí, finalmente logramos llegar a un tribunal y demostramos que el Reino de Arabia Saudita fomentó una cultura repugnante de terrorismo antiestadounidense en todo el mundo y luego envió a sus agentes para apoyar a los secuestradores islámicos radicales para que pudieran atacarlos a ustedes y a todos nuestros seres queridos”, agregó Strada.

Mensaje a Trump

Strada apuntó sus declaraciones a los líderes del país, culpándolos de promesas incumplidas y de “una traición tras otra”.

“Durante 25 años, administración tras administración, incluidos los líderes que tenemos hoy aquí presentes, optaron por proteger a los saudíes en lugar de solidarizarse con las familias de las víctimas del 11-S”, aseveró.

La mujer exigió a Trump que exigiera responsabilidades a Arabia Saudita.

Jill Biden, el expresidente Joe Biden, Laura Bush, el expresidente George W. Bush, el exalcalde Michael Bloomberg y el vicepresidente JD Vance asisten a una ceremonia que conmemora el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Crédito: Hiroko Masuike/The New York Times | AP

“Díganles a los saudíes que dejen de mentir. Díganles que si quieren ser amigos de Estados Unidos no pueden seguir negando todo esto, todo el dolor, toda la destrucción que hemos sufrido“, señaló.

El mandatario republicano no estuvo en la ceremonia de Nueva York; en su lugar se apersonó el vicepresidente, J.D. Vance, informó Fox 5 NY.

“Por favor, lleva ese mensaje de vuelta”, le dijo Strada a la segunda autoridad más importante de Estados Unidos. “Apoya a las familias. Apoya a los supervivientes. Apoya a los estadounidenses. Como habría dicho mi marido, Tom, eso es siempre lo correcto”.

Los expresidentes Joe Biden, Barack Obama y George W. Bush también se encontraban en el memorial, pero Strada no los mencionó a ellos ni a ningún otro político por su nombre.

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