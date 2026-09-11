25 aniversario del 9/11: Un ceremonia con mensajes de amor y unidad en la Zona Cero

Este viernes 11 de septiembre marcó el aniversario número 25 del sangriento ataque a las Torres Gemelas, donde acciones monstruosas de Al-Qaeda sembraron el terror, acabando con la vida de casi 3,000 personas entre empleados, visitantes y socorristas en el Bajo Manhattan. Y el mensaje fue un llamado a recuperar la unidad, profesar el amor y disfrutar el hoy.

Así lo manifestaron familiares y amigos de las víctimas, durante la ceremonia de recordación, que como todos los años, una vez más tuvo lugar al lado del memorial que se levantó para no olvidar jamás el terrible atentado.

Y aunque sentimientos de pesar, tristeza y dolor estuvieron presentes entre los asistentes, mientras se leían uno a uno los nombres de las víctimas, con notas de chelo y guitarra de fondo, palabras llenas de esperanza reinaron en la ceremonia.

Una de las 11 hermanas de Leobardo López Pascual, cocinero mexicano originario de Puebla, quien a sus apenas 41 años murió mientras trabajaba en el restaurante “Windows on the World”, ubicado en el piso 107 de la Torre Norte del World Trade Center.

“El 11 de septiembre nos recuerda que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Por eso hay que disfrutar el presente. Y esta vez no queremos recordar a nuestro hermano con tristeza sino con el mensaje de que hay que vivir con más amor y cuidarnos entre nosotros”, aseguró la mexicana, tras leer una lista de varios nombres. “No quiero recordarlo con tristeza sino con lo que nos enseñó”.

Alex Ramos, hijo del puertorriqueño Harry Ramos y quien al momento del ataque terrorista en el que perdió a su padre tenía apenas un par de meses de nacido, también se sumó al llamado a la unidad y pidió que como una manera de honrar a las vidas que se perdieron el 11 de septiembre de 2001, cesen los odios y reine el amor.

“Mi papá trabajaba en el piso 82 en la torre norte y no lo pude conocer. No tengo recuerdos reales de él porque era un bebé cuando pasó el ataque, pero gracias a que mi familia me ha mostrado videos y fotos, lo he ido aprendiendo a conocer con el paso de los años, y tengo claro que ese ataque nos tiene que enseñar que no podemos volver a permitir que algo así pase de nuevo”, dijo el joven, de 25 años.

Acompañado del mejor amigo de su fallecido padre, el colombiano Mario Montoya, y portando un cartel con la foto de su papá, con la frase “Ojalá el Señor siga abrazándote y te tenga descansando en paz hasta que nos volvamos a juntar”, Ramos insistió en que hay que cultivar más el amor entre todos.

“Este momento nos hace recordar el día más horrible del mundo. Ojalá no volvamos a eso, y aunque duele, siempre le doy gracias a Dios y le pido que cada día que nos levantemos recordemos a quienes perdimos allí y a los socorristas que ayudaron”, dijo el joven.

El hermano de Alejandro Cordero, quien a sus 23 años trabajaba en la Torre Norte como contador de la firma Marsh & McLennan, también compartió un mensaje de esperanza, tras elogiar las cualidades humanas del dominicano.

“Hermano, tus papás, tu otro hermano, toda la familia y yo te extrañamos profundamente. Eras un tesoro y nos enseñaste que hay que ayudar sin dudar. Tu nunca dudaste. Dios nos bendiga”, dijo el caribeño.

Carteles con las fotografías de varias de las víctimas de las Torres Gemelas, frases de amor y mensajes en honor a las enseñanzas que dejaron en vida, llenaron la ceremonia de recordación, que tuvo momentos de minutos de silencio marcados por una tenue campana a las 8:46, la misma hora en la que se estrelló el primer avión y a las 9:03, hora en la que se chocó la segunda nave.

El reclamo por saber toda la verdad sobre el antes y el después de los atentados fue evidente en la recordación del 25 aniversario. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Se guardaron otros minutos de silencio para conmemorar los momentos en que se estrellaron otros aviones en el Pentágono y en Pensilvania y cuando colapsaron las dos torres. Esta vez hubo un séptimo minuto de silencio para rendir homenaje a los miles de personas que han fallecido desde 2001, tras desarrollar enfermedades graves relacionadas con el polvo tóxico que contaminó el aire tras los ataques, creyendo a las autoridades que afirmaron que no representaba ningún peligro para la salud.

“Lo que comenzó como una hermosa mañana hace 25 años dio paso a una tragedia inimaginable. Nueva York nunca olvidará a quienes perdimos, a quienes sobrevivieron y a las familias que quedaron atrás”, dijo la gobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en la ceremonia junto al alcalde, Zohran Mamdani. “Honramos su memoria y la valentía de una ciudad que se mantuvo firme ante una tragedia inmensa”.

A pesar de la controversia que surgió alrededor de la presencia de Mamdani en la ceremonia, que chocó con miles de personas que firmaron una orden de petición en la que solicitaban que no asistiera, el Alcalde mostró mucho respeto y también compartió un mensaje sobre lo que el 11 de septiembre significa para la Gran Manzana y donde también honró a quienes perdieron la vida tras enfermarse con el aire tóxico en la Zona Cero.

“El 11 de septiembre fue un acto de terror espantoso. Un día de pérdidas incalculables; 2,753 padres e hijos, esposos y esposas, amigos y colegas; 2.753 universos que se desvanecieron en un instante. Y en los años transcurridos desde entonces, miles más han muerto a causa de enfermedades provocadas por el aire tóxico que respiraron durante los meses que pasaron trabajando entre los escombros”, dijo el mandatario local.

“Veinticinco años después, tenemos una obligación sagrada para con aquellos que nos fueron arrebatados: cuidarnos unos a otros tal como ellos cuidaron a desconocidos. Vivir vidas dignas de los sacrificios que hicieron y construir una ciudad digna de su valentía”, dijo Mamdani. “Una ciudad donde corramos los unos hacia los otros juntos. Así es como recordamos”.

A la ceremonia del aniversario número 25 del peor ataque en la historia de Estados Unidos, llamado por muchos como “el Día de la infamia”, también asistieron los expresidente Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush. El presidente Donald Trump no asistió porque optó por estar en la ceremonia de conmemoración de los ataques al Pentágono, pero en representación suya acudió a Nueva York el vicepresidente, JD Vance.

El expresidente Barack Obama publicó un mensaje de homenaje a las víctimas del 9/11 donde recordó lo terrible que fue aquel día para Estados Unidos.

“Si eras joven en 2001, o aún no habías nacido, puede resultar difícil imaginar cómo se vivió el 11 de septiembre. La conmoción de aquella hermosa mañana sin nubes. El dolor de las familias a cuyos seres queridos les arrebataron la vida con tanta rapidez y crueldad. La constatación de que las fuerzas de la maldad y la violencia estaban más cerca —y el futuro era más incierto— de lo que creíamos”, comentó el exmandatario.

“Esperamos que los estadounidenses de todas partes recuerden la verdadera lección del 11 de septiembre: que podemos superar incluso nuestros días más oscuros siempre que avancemos como una sola nación y un solo pueblo”, concluyó, sumándose al llamado a la unidad nacional.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, también se unió al mensaje de combatir el odio y las barreras y pidió no ignorar a los sobrevivientes del 11 de septiembre que todavía sufren las secuelas.

“Como neoyorquino de toda la vida, nunca olvidaré la magnitud de esta tragedia ni dejaré de honrar la memoria de quienes fallecieron ese día y a consecuencia de él, así como el heroísmo de los equipos de emergencia, el dolor de los supervivientes y las necesidades de quienes aún sufren las secuelas”, aseguró el líder neoyorquino, quien también abogó por la unidad.

“A menudo hablo de aquel periodo de unidad nacional que surgió el 12 de septiembre —ese auge de empatía colectiva— como un momento del que aprender y que intentar mantener vivo a lo largo de este cuarto de siglo. Sin embargo, veinticinco años después del 11 de septiembre de 2001, temo que, en lugar de eso, estemos recordando y repitiendo las reacciones equivocadas de aquella época trágica”, dijo Williams.

“En este aniversario, mientras persiste nuestro dolor y nuestra reverencia resuena en la lectura de los nombres en la Zona Cero, espero que tomemos los ecos de las secuelas y encarnemos los ideales de nuestra respuesta local, en lugar de proclamar una versión idealizada mientras perpetuamos patrones negativos que aún persisten. Los recuerdos que hoy honramos merecen más”, concluyó.

Y contrastando con la calma y solemnidad que reinó en la ceremonia, a las afueras de la zona del memorial, se vivieron algunos momentos de tensión, luego de que manifestantes de la coalición 9/11 la verdad ahora se manifestaran exigiendo al gobierno que revele lo que según denuncian habría ocurrido verdaderamente.

Diana Hellen Castillo, miembro de ese grupo, manifestó que “urge que se sepa la verdad”, sumándose a algunas teorías conspirativas que llevan años r

“Hay 3,000 arquitectos que han dicho y han hecho pruebas para demostrar que esos edificios no pudieron haberse caído solo con el impacto de los aviones. No fue Al Qaida, la CIA creó ese plan para mostrar un enemigo y justificar la guerra que vino después. Ellos lo saben”, dijo la manifestante, sin mostrar pruebas de sus afirmaciones.