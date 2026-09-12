Horno o bomba de calor, ¿cuál cuesta menos instalar en EE.UU.?

Instalar un horno de calefacción cuesta entre $6,500 y $9,000 en Estados Unidos, frente a entre $12,000 y $15,000 para una bomba de calor, según costos de ARS citados por USA TODAY. La diferencia inicial puede alcanzar hasta $8,500, pero el horno no ofrece por sí solo la función de enfriamiento que sí incorpora una bomba de calor.

Si una vivienda necesita además aire acondicionado central, el costo de elegir un horno puede aumentar entre $5,000 y $7,500 para añadir ese sistema, de acuerdo con Jerame Pankhurst, experto en sistemas HVAC de Oncourse Home Solutions. Por eso, comparar únicamente el precio de instalación puede dar una imagen incompleta del gasto total.

Sin embargo, antes de firmar un contrato, debes solicitar cotizaciones comparables a varios instaladores, confirmar si los ductos existentes sirven para el equipo y revisar el clima local, el aislamiento y el combustible disponible. El sistema más barato al instalarse no siempre será el que cueste menos durante los próximos 10 o 15 años.

El horno ahorra miles al principio

En una comparación directa, el horno de calefacción tiene el menor costo inicial: $6,500 a $9,000 en promedio, frente a $12,000 a $15,000 para una bomba de calor, de acuerdo con datos de ARS entre enero de 2025 y enero de 2026. Estos costos varían según tamaño de vivienda, mano de obra, zona climática, aislamiento y ductos.

Pankhurst precisó que “un horno de gas de alta eficiencia puede costar alrededor de $7,500 a $10,000 o más, instalado”. El monto puede parecer un ahorro directo en el presupuesto, pero el cálculo queda incompleto si la casa no tiene un aire acondicionado funcional.

La bomba de calor reemplaza dos equipos

Una bomba de calor no produce calor por combustión: mueve energía térmica entre el exterior y el interior. En invierno extrae calor del aire exterior; en verano invierte el proceso y enfría la vivienda. Por eso puede sustituir al horno y al aire acondicionado central en una sola instalación.

“Una bomba de calor de aire con ductos para toda la vivienda puede costar de $12,000 a más de $20,000”, señaló Pankhurst. “La diferencia es que proporciona calefacción y enfriamiento, por lo que puede reemplazar tanto el horno como el aire acondicionado”.

Sabiendo cómo funcionan, cuando tienes que reemplazar ambos equipos, podrías encontrar una diferencia menor a la que muestra el precio aislado de la bomba de calor. La decisión depende de que el equipo esté bien dimensionado y de que la vivienda tenga condiciones adecuadas para la instalación.

El clima puede ser determinante para la decisión

Los hornos siguen siendo una alternativa fuerte en zonas con inviernos muy fríos, ya que ofrecen calor rápido y control térmico constante. Las bombas de calor pueden funcionar por debajo del punto de congelación, aunque su eficiencia puede caer cuando las temperaturas son extremadamente bajas.

La tecnología para climas fríos ha avanzado: el Departamento de Energía indica que las bombas de calor diseñadas para frío pueden operar con mayor capacidad y eficiencia por debajo de 32 grados Fahrenheit. Aun así, el modelo, el clima y el respaldo de calefacción deben definirse con un profesional autorizado, no con el precio de un anuncio.

Para hogares en climas moderados o cálidos que necesitan calefacción y aire acondicionado, una bomba de calor puede reducir la duplicación de equipos. En áreas de frío extremo, un sistema híbrido, bomba de calor más horno, ofrece otra opción, pero aumenta de forma importante el gasto inicial.

La eficiencia no usa la misma escala

Comparar porcentajes sin entenderlos puede llevar a una decisión errónea. La eficiencia de un horno se expresa con AFUE, la proporción del combustible convertida en calor útil; los equipos comparados por USA Today van de 80% a 98.5% AFUE.

La bomba de calor usa HSPF2, una medida estacional que relaciona el calor entregado con la electricidad consumida. Los equipos analizados registran de 7.5 a más de 9 HSPF2. Las escalas no son equivalentes, pero un índice mayor dentro de cada tipo indica una operación más eficiente.

Mantenimiento parecido, vida distinta

El mantenimiento profesional anual cuesta alrededor de $150 a $300 tanto para una bomba de calor como para un horno. “Los costos anuales de mantenimiento son bastante similares”, indicó Pankhurst.

La diferencia aparece con el tiempo. Un horno suele durar de 15 a 20 años o más con cuidado adecuado, mientras una bomba de calor normalmente dura de 10 a 15 años. Esta última trabaja todo el año para calentar y enfriar, lo que puede aumentar el desgaste.

Qué revisar antes de pagar por uno de estos equipos

Pedir al menos tres cotizaciones con la misma capacidad, eficiencia y alcance de instalación

con la misma capacidad, eficiencia y alcance de instalación Confirmar el estado de los ductos , el aislamiento y la capacidad eléctrica de la vivienda

, el aislamiento y la capacidad eléctrica de la vivienda Calcular el costo de ambos equipos si el horno elegido obligará a instalar también aire acondicionado

si el horno elegido obligará a instalar también aire acondicionado Solicitar el cálculo de carga térmica de la casa; no basta con copiar la capacidad del equipo anterior

de la casa; no basta con copiar la capacidad del equipo anterior Revisar incentivos estatales o de la empresa eléctrica antes de contratar, ya que varían por ubicación e ingresos

El crédito federal de mejora energética para bombas de calor y hornos estuvo disponible para equipos instalados hasta el 31 de diciembre de 2025. Por tanto, una instalación realizada en 2026 no debe presupuestarse suponiendo ese beneficio federal; el IRS señala que el crédito de hasta $2,000 para bombas de calor y hasta $600 para ciertos hornos correspondía al periodo que terminó en 2025.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre ventajas entre horno y bomba de calor para el hogar

¿Qué cuesta menos instalar: una bomba de calor o un horno?

El horno cuesta menos de entrada: $6,500 a $9,000 frente a $12,000 a $15,000 para una bomba de calor. Pero el horno solo calienta y puede requerir un aire acondicionado adicional.

¿Una bomba de calor también enfría la casa?

Sí. Una bomba de calor puede proporcionar calefacción y aire acondicionado, por lo que puede reemplazar dos equipos en una vivienda.

¿Funcionan las bombas de calor con frío intenso?

Sí, especialmente los modelos diseñados para climas fríos. Sin embargo, el rendimiento depende de la temperatura, el modelo y el diseño de la vivienda.

¿Cuál dura más: un horno o una bomba de calor?

Un horno suele durar de 15 a 20 años o más; una bomba de calor, entre 10 y 15 años. El uso durante todo el año influye en el desgaste de la bomba.

¿Hay crédito fiscal federal para instalar una bomba de calor en 2026?

El IRS limita el crédito de mejora energética a equipos instalados hasta el 31 de diciembre de 2025. Conviene revisar programas estatales y de empresas de servicios públicos vigentes.

Conclusión

El ahorro de $3,000 a $8,500 que ofrece un horno al instalarse puede ser decisivo para una familia, pero debes considerar el costo de comprar o reemplazar el aire acondicionado por separado. La decisión más segura debe basarse en una propuesta integral que incluya equipo, ductos, eficiencia, clima y consumo esperado y no únicamente el precio que aparece al inicio de la cotización.

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