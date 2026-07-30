Cómo reducir hasta 18% el recibo de electricidad este verano sin dejar de usar el aire acondicionado

Las familias en Estados Unidos enfrentan gastos estacionales relacionados con el verano: vacaciones, el regreso a clases y también, de manera relevante, un incremento de 10.5% en la factura promedio de electricidad respecto al año pasado. Este incremento llevará el gasto estimado de $717 a $792 entre junio y septiembre, según la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA).

Sin embargo, en estados muy calurosos, como Arizona, el incremento llega hasta 13.8%, llevando a algunas familias a pagar más de $1,000 solo en enfriamiento durante estos cuatro meses.

Aun así, ahorrar no significa no usar el aire acondicionado en los días de altas temperaturas. Un simple ajuste en el termostato, mantener limpios los filtros y reducir las fugas del aire frío pueden disminuir el consumo destinado a refrigeración y, en determinadas condiciones, generar ahorros de hasta 18%.

¿Por qué tu factura de luz va a subir este verano?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) proyectó un verano con temperaturas por encima del promedio en buena parte del país, lo que podría convertir 2026 en uno de los más calurosos registrados.

Como consecuencia, la Administración de Información de Energía (EIA) estimó que la demanda eléctrica residencial crecerá 2.9% este verano específicamente por el mayor uso de aire acondicionado en los hogares.

El aire acondicionado puede implicar hasta la mitad del consumo eléctrico total de un hogar durante los meses de calor. Pero así como es el aparato que más pesa en la factura, también es el que ofrece más margen de ahorro si se usa con inteligencia.

Un grado que marca la diferencia en tu recibo

Para evitar que el consumo de electricidad se dispare, el Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda mantener el termostato en 78 grados Fahrenheit cuando hay alguien en casa, y subirlo entre 7 y 10 grados cuando no hay nadie, durante al menos ocho horas al día. Aplicar ese ajuste puede reducir el gasto en calefacción y enfriamiento hasta 10% al año.

Por cada grado que se baja el termostato por debajo de ese punto, el consumo eléctrico puede aumentar entre 7% y 10%, según estudios de eficiencia energética. Dos o tres grados de diferencia entre 74 y 78 pueden convertirse en decenas de dólares extra al mes, sin que el hogar se sienta mucho más fresco.

El uso combinado con el ventilador para hacer más eficiente tu aire acondicionado

Usar un ventilador junto al aire acondicionado permite subir el termostato varios grados sin que la temperatura interior se eleve, porque el movimiento del aire reduce la sensación térmica entre 3 y 5 grados. Con este ajuste, algunos análisis calculan un ahorro de entre 20% y 30% en el consumo eléctrico del sistema de enfriamiento.

Consumer Reports recomienda fijar el aire acondicionado en 78 grados y dejar que un ventilador de techo haga el resto del trabajo. Se trata de una solución de bajo costo que no requiere comprar otros equipos más caros y sofisticados.

¿Qué puedes hacer para bajar tu factura de electricidad sin dejar de usar el aire acondicionado?

Medidas prácticas que puedes aplicar desde ahora:

Subir el termostato a 78°F cuando haya personas en casa y algunos grados más cuando la vivienda esté vacía

cuando haya personas en casa y algunos grados más cuando la vivienda esté vacía Limpiar los filtros del aire acondicionado cada 2 a 4 semanas; un filtro sucio puede hacer que el compresor trabaje hasta 20% más

cada 2 a 4 semanas; un filtro sucio puede hacer que el compresor trabaje hasta Cerrar persianas y cortinas durante las horas de sol directo puede reducir la temperatura interior entre 4 y 6 grados sin gastar más electricidad

durante las horas de sol directo puede reducir la temperatura interior entre sin gastar más electricidad Evitar usar lavadora, secadora y lavavajillas en las horas más calurosas del día, para no sobrecargar el sistema de enfriamiento

en las horas más calurosas del día, para no sobrecargar el sistema de enfriamiento Usar ventiladores como apoyo, para poder subir el termostato sin perder comodidad

Lo que puede pasar cuando no ajustas el consumo

Para familias con problemas económicos o que ya tienen avisos de desconexión por falta de pago, ignorar estos ajustes puede ser la diferencia entre mantener el servicio eléctrico activo o enfrentar un corte durante los días más calientes del año. Algunos programas de asistencia federal ofrecen apoyo de hasta $1,000 para hogares de bajos ingresos, pero la demanda suele superar los fondos disponibles.

Adelantar estos cambios de hábito es una forma directa de proteger el presupuesto familiar antes de que llegue la factura más alta del año.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el ahorro de electricidad en verano

¿Cuánto subirá la factura de luz este verano en Estados Unidos?

El gasto promedio en enfriamiento subirá 10.5%, de $717 a $792 entre junio y septiembre, según la NEADA.

¿A qué temperatura debo poner el aire acondicionado para ahorrar?

El Departamento de Energía recomienda 78°F cuando hay personas en casa y subirlo varios grados más cuando la vivienda está vacía.

¿Realmente ayuda usar un ventilador junto al aire acondicionado?

Sí. Permite subir el termostato varios grados sin perder la sensación de frescor y puede aportar un ahorro adicional de hasta 30%.

¿Cada cuánto debo limpiar los filtros del aire acondicionado?

Se recomienda hacerlo cada 2 a 4 semanas durante los meses de uso intensivo; un filtro sucio puede aumentar el consumo hasta 20%.

¿Existen programas de ayuda si no puedo pagar mi factura de luz?

Algunos programas federales ofrecen hasta $1,000 en asistencia para hogares de bajos ingresos, aunque los fondos se agotan rápido.

Conclusión

El verano de 2026 puede generar incrementos en el consumo y facturas de electricidad más altas en casi todo el país, pero eso no obliga a las familias a resignarse a pagar de más o renunciar al aire acondicionado para refrescar sus hogares.

Ajustar el termostato, combinarlo con ventiladores y dar mantenimiento regular al equipo puede ser la diferencia real en el recibo mensual. La recomendación práctica es aplicar estos cambios desde ahora, porque cada semana de descuido en el consumo se traduce directamente en más dólares en la siguiente factura.

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