Las familias pagarán hasta $75 más por electricidad este verano: así impactará el aumento

Mantener fresca una casa en Estados Unidos será más caro este verano. El gasto promedio en electricidad aumentará hasta $75 por hogar respecto al año pasado, en un momento en que millones de familias ya enfrentan dificultades para pagar sus recibos de energía.

Un informe de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA) estima que el costo promedio de la electricidad residencial durante el verano subirá 10.5%, al pasar de $717 en 2025 a cerca de $792 en 2026, el nivel más alto desde que se tienen registros. El incremento llega mientras uno de cada seis hogares de bajos ingresos mantiene deudas con su proveedor de energía y el saldo pendiente a nivel nacional podría alcanzar los $25,000 millones antes de finalizar el año.

Para los hogares de bajos ingresos, el riesgo no es solo económico: las altas temperaturas previstas esta temporada convierten el acceso al aire acondicionado en una cuestión de salud.

¿Por qué el recibo sube aunque tu consumo sea el mismo que antes?

No es solo el calor. La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) proyecta que el precio promedio de la electricidad residencial llegará a 18.02 centavos por kilowatt-hora en 2026, frente a los 17.29 centavos de 2025, un alza del 4.2% solo en tarifa, antes de considerar que los veranos más calurosos obligan a usar el aire acondicionado por más horas y con mayor intensidad.

En términos prácticos: si tu factura de julio era de $180 el año pasado, este verano podrías pagar entre $195 y $200 solo por mantener la misma temperatura en casa.

De hecho, los costos de enfriamiento del hogar han aumentado casi 40% desde 2020, según NEADA.

Las familias que más resienten el golpe de estos incrementos

“Las familias están siendo golpeadas por los dos lados”, sostuvo Mark Wolfe, director ejecutivo de NEADA. “Los precios de la electricidad siguen subiendo, y los veranos más calurosos hacen que los hogares necesiten usar más electricidad simplemente para estar seguros.”

Los estados del sur y suroeste, entre ellos Texas, Oklahoma, Arkansas y Louisiana, figuran históricamente entre los de mayor gasto en enfriamiento, según el mismo informe.

Para las familias hispanas de bajos ingresos, el riesgo es especialmente alarmante. Cerca del 40% de los hogares que ganan menos de $50,000 al año reporta dificultades para pagar sus facturas de energía. En muchos casos, estos costos provocan una difícil elección entre pagar la luz, la renta o la comida.

Las compañías de electricidad registraron aproximadamente 13.5 millones de cortes de servicio en 2024.

Existen programas de ayuda, pero los fondos se acaban

Para apoyar a familias con recursos limitados, el gobierno federal creó el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP), que ofrece entre $400 y $1,000 en asistencia directa para cubrir facturas de electricidad en verano. Este dinero se entrega directo a la compañía de servicios, no al solicitante.

Para el año fiscal 2026, el gobierno federal destinó un total de $4,450 millones al programa LIHEAP. El último tramo de esos fondos, unos $421 millones, fue liberado a los estados en abril de 2026.

¿Quién puede aplicar?

Hogares con ingresos de hasta el 150% del nivel federal de pobreza : una familia de 4 personas con ingresos de hasta $46,800 anuales califica

: una familia de 4 personas con ingresos de hasta califica Ciudadanos, residentes permanentes, refugiados y asilados son elegibles; los indocumentados no califican en la mayoría de los estados

Si alguien en el hogar ya recibe SNAP, TANF o SSI, puede calificar de forma automática

Los fondos se entregan por orden de llegada. Aplicar cuanto antes reduce el riesgo de quedarse sin apoyo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de electricidad para el verano

¿Cuánto más pagaré de electricidad este verano?

El hogar promedio pagará alrededor de $792 entre junio y septiembre de 2026, unos $75 más que en 2025, según el informe de NEADA publicado el 8 de junio de 2026.

¿Por qué sube la tarifa eléctrica si no cambié mis hábitos?

La EIA proyecta una tarifa promedio de 18.02 centavos por kilowatt-hora en 2026, superior a los 17.29 centavos de 2025. La mayor demanda de centros de datos y el calor extremo aumentan la presión sobre la red.

¿Cómo solicito ayuda con LIHEAP para el verano?

Visita liheapch.acf.hhs.gov para localizar la oficina de tu estado, reúne identificación, comprobante de ingresos, número de seguro social y tu factura de electricidad más reciente.

¿Qué puedo hacer para reducir el recibo sin dejar de usar el aire acondicionado?

Ajustar el termostato a 78°F cuando estés en casa y subir 4 grados cuando salgas puede reducir el consumo hasta un 10%. También se recomienda usar ventiladores de techo y bloquear la luz solar directa con persianas o cortinas durante las horas de más calor.

¿Los recortes de servicio eléctrico se pueden evitar si no puedo pagar?

Sí. Si recibes LIHEAP, la asistencia va directo a la compañía de electricidad. Además, muchos estados tienen moratorias sobre desconexiones durante olas de calor extremo por riesgo de salud.

Conclusión

El verano de 2026 llegará con altas temperaturas y con una factura que muchas familias hispanas no estarán preparadas para absorber. Si la tendencia de los últimos seis años continúa (costos de enfriamiento al alza, veranos más extremos y fondos de asistencia que no crecen al mismo ritmo), el verano de 2027 podría ser aún más difícil.

Aplicar a LIHEAP ahora, antes de que los fondos se agoten, es la diferencia entre una factura manejable y una crisis de liquidez en pleno agosto.

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