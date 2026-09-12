Lady Gaga ya es madre y le dio la bienvenida a su primer hijo

Lady Gaga y Michael Polansky le dieron la bienvenida a su primer hijo, una noticia confirmada por People y Page Six después de que ambos fueran vistos junto al recién nacido en el norte de California.

Las primeras imágenes de la familia llegaron precisamente de Page Six, que mostró a la artista caminando con el bebé en brazos mientras Polansky la acompañaba. Gaga llevaba un atuendo informal y gafas oscuras, mientras el empresario optó por un buzo con capucha, gorra y ropa deportiva. La escena llamó especialmente la atención porque la pareja había mantenido una marcada reserva sobre su vida personal durante los últimos meses.

Por ahora, no se conocen públicamente el nombre, el sexo ni la fecha exacta del nacimiento. Tampoco Gaga ni Polansky han realizado un anuncio oficial sobre la llegada del pequeño, aunque People confirmó la noticia a través de una fuente.

El deseo que Lady Gaga había contado públicamente

La maternidad no era un tema nuevo para Gaga. La artista, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta y a quien sus seguidores llaman cariñosamente “Madre Monstruo”, había hablado en distintas ocasiones sobre sus planes de formar una familia.

En una entrevista con Access Hollywood, Gaga expresó con claridad ese deseo: “Realmente quiero ser mamá. Ese es el mayor plan que tengo”. También reconoció que dar ese paso despertaba dudas personales: “A veces también estoy en una especie de guerra conmigo misma mientras me preparo para, con suerte, convertirme en madre pronto”.

En marzo de 2025, volvió a hablar sobre el tema con New York Times: “Estoy emocionada por ser madre. Antes tenía mucha aprehensión al respecto”. Y añadió: “Lo más importante para mí es no obligar a mis hijos a vivir una vida que no eligen. Por eso, cuanto más espacio les demos para que descubran quiénes son por sí mismos, mejor”.

Michael Polansky, su compañero dentro y fuera de la música

Gaga y Polansky comenzaron su relación a finales de 2019 y fueron vistos públicamente juntos en 2020. Después de más de cuatro años de romance, anunciaron su compromiso en 2024.

El empresario, de 42 años, tiene formación en Harvard y está vinculado al mundo tecnológico y de las inversiones. Con el paso del tiempo también se convirtió en una figura importante en la vida profesional de Gaga. La cantante ha contado que Polansky la impulsó a retomar con fuerza la música pop e incluso colaboró en la composición y producción de temas de “Mayhem”.

En los MTV Video Music Awards de 2025, además, Gaga se refirió públicamente a él como el amor de su vida. Ahora, ambos atraviesan una nueva etapa familiar después de cumplir uno de los deseos que la cantante había compartido durante años.

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