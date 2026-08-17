Investigan la muerte de un detenido tras sufrir una emergencia médica en Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que un hombre de 64 años murió a causa de una emergencia médica poco después de ser arrestado por la policía en East Harlem.

Las autoridades informaron haber recibido una llamada al 911 sobre un hombre que estaba actuando de manera violenta con un arma en The Veterans Residence, un edificio de viviendas tuteladas en la calle 119. Fue arrestado y acusado de vandalismo y amenazas, de acuerdo con el NYPD.

Los funcionarios señalaron que, poco después de ser detenido en la comisaría del distrito 25, el hombre empezó a sufrir una emergencia médica que ponía en riesgo su vida y rechazó la asistencia de los paramédicos.

El sujeto, cuya identidad no ha sido dada a conocer a la espera de notificar a sus familiares, fue llevado al Hospital Mount Sinai, donde se confirmó su muerte. Todavía se desconocen las causas de su muerte, la cuarta ocurrida este 2026 en un centro de detención de la policía de Nueva York.

NYPD señaló que está llevando a cabo una pesquisa interna sobre el uso de sus fuerzas armadas.

Las muertes de las otras tres personas que murieron bajo la custodia de la policía estuvieron vinculadas con drogas y fueron declaradas accidentales por el médico forense de la ciudad. En los tres casos mencionados, la intoxicación aguda por drogas figuraba entre las causas de muerte.

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