Inmigrante latino falleció tras salir del polémico centro Delaney Hall de ICE en NJ

José Chajón Raxon, migrante guatemalteco, murió tras sufrir un incidente médico en Delaney Hall, polémico centro de detención de ICE en Newark (NJ), señaló el congresista (D) Robert Menéndez Jr.

El hispano se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero falleció tras ser puesto en libertad, informó Menéndez Jr. Más de 50 personas han muerto bajo custodia de ICE a nivel nacional desde que Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, destacó NBC News. Tres casos han sido vinculados a Delaney Hall.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a PIX11 News que Chajón Raxon fue ingresado en Delaney Hall el 18 de julio y que, al día siguiente, una enfermera presenció lo que parecía ser una convulsión. Se solicitó la intervención de los servicios de emergencia médica y, mientras se esperaba la ambulancia se le brindó la atención médica adecuada, aseguró el portavoz del DHS.

“Según la política de ICE, cuando una persona ya no está bajo su custodia, la agencia deja de ser responsable de supervisar o revisar los fallecimientos que puedan producirse”, declaró el portavoz del DHS. “Es una cuestión de sentido común. ICE no es responsable cuando una persona fallece semanas después de haber salido de su custodia”.

Chajón Raxon fue puesto en libertad de la custodia de ICE el 22 de julio y falleció posteriormente, según informó la agencia. Dado que técnicamente ya no estaba bajo su custodia ICE no fue notificada de su muerte. Sin embargo, según personas familiarizadas con el caso se le concedió una liberación discrecional antes de ser trasladado al University Hospital de Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

“En consonancia con la filosofía general de la administración Trump, ICE está decidido a evitar el escrutinio público y a eludir cualquier responsabilidad por sus fallos”, afirmó el congresista Menéndez en un comunicado. “ICE revirtió deliberadamente una política de la era Biden para crear un vacío legal que le permite ‘liberar’ a una persona de su custodia y luego alegar que no tiene responsabilidad alguna de investigar su muerte ni de informar al Congreso y a la opinión pública. ICE está causando la muerte de personas en las calles de Estados Unidos y en centros de detención de todo el país. Pueden intentar eludir su responsabilidad, pero el pueblo estadounidense merece respuestas y transparencia; eso es exactamente lo que pretendo ofrecer junto con mis colegas demócratas de la Cámara de Representantes”.

A principios de este año ICE anunció una nueva política por la cual ya no estaría obligada a informar sobre los fallecimientos de detenidos que hubiesen sido liberados recientemente de su custodia. La medida revocó una política de 2021, implementada por la administración de Joe Biden, que obligaba al ICE a informar al Congreso e investigar las muertes de detenidos ocurridas en un plazo de 30 días tras su liberación.

El ICE afirma mantener su compromiso con la transparencia respecto a las muertes de detenidos. Asimismo señala que todos los detenidos reciben comidas adecuadas certificadas por nutricionistas, así como agua de calidad, cobijas, atención médica y oportunidades para comunicarse con sus familiares y abogados.

La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, inició una investigación sobre posibles violaciones de derechos civiles en Delaney Hall, en medio de denuncias sobre las condiciones de las instalaciones y varias muertes vinculadas al lugar. En tanto, en la vecina Nueva York, ayer el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul afirmaron que las acciones federales de ICE han ido “demasiado lejos” y anunciaron renovadas medidas de protección para los migrantes.

Chajón Raxon es al menos la 3ra muerte vinculada con el centro de detención de ICE Delaney Hall. El primer caso sucedió en diciembre de 2025, meses después de que ICE comenzase a operar un centro de detención en Delaney Hall, en medio de protestas en Newark: Jean Wilson Brutus, haitiano de 41 años, murió un día después de estar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El 2do deceso fue el salvadoreño Edwin López Cornejo (41) el sábado 1 de agosto.

Mientras tanto, la semana pasada en el Capitolio el senador demócrata (NJ) Cory Booker volvió a pedir el cierre de ese centro de detención. “Se les han acabado las excusas. A nosotros se nos ha acabado el tiempo. ¿Cuántas personas más deben morir?”, afirmó, citado por Insider NJ.