Paraguay renovó a Gustavo Alfaro como entrenador para el camino al Mundial 2030
Gustavo Alfaro metió a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, fase en la que cayó ante Francia
El argentino Gustavo Alfaro renovó hasta 2030 su vínculo como seleccionador de Paraguay, luego de la destacada Copa del Mundo 2026 y seguir rumbo al Mundial 2030.
En un mensaje en su cuenta de la red social X, Harrison, presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol, escribió: “2030, allá vamos”, junto a una imagen en la que aparece posando al lado del entrenador santafesino de 64 años. Los detalles del nuevo contrato no fueron difundidos.
Alfaro regresó a Paraguay al Mundial
Alfaro asumió la conducción de la selección paraguaya a mediados de 2024, cuando el equipo afrontaba una crisis de resultados en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial que organizaron Estados Unidos, México y Canadá.
Bajo su mando, la Albirroja enderezó el rumbo y se hizo con una de las seis plazas directas a la Copa del Mundo.
Paraguay no comenzó de gran forma con derrota ante Estados Unidos, pero luego tuvo victoria ante Turquía y un empate sin goles ante Australia que los clasificó en dieciseisavos de final del Mundial.
En esa instancia eliminó a la cuatro veces campeona Alemania en tanda de penaltis, aunque luego tropezó 0-1 en los octavos ante la Francia de Kylian Mbappé.
Con la eliminación de Paraguay en el Mundial cesó oficialmente el primer contrato de Alfaro.
En julio pasado, Harrison pidió en público a Alfaro, que goza de gran popularidad en Paraguay, que continuara al frente de la Albirroja para un “segundo tiempo”.
En una conversación informal con la prensa en mayo, Alfaro llamó a establecer “un proceso” en todos los ámbitos del balompié del país sudamericano y pidió evitar “el cortoplacismo”, cambios que asomó podrían convencerlo de seguir otro ciclo en el banquillo del seleccionado guaraní.
Alfaro ha dirigido un total de 24 partidos a la selección albirroja con un récord de 11 victorias, 7 empates y 6 derrotas. Este es el tercer país que dirige luego de su paso por Ecuador y Costa Rica.
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