Piden declarar santo a sacerdote, quien fue el primer fallecido oficial del 11S

Al cumplirse el 25 aniversario de los atentados en Nueva York y Washington, se renovó el llamado a canonizar al sacerdote franciscano Mychal Judge, la primera víctima oficial de ese día, en un nuevo artículo que destaca su labor humanitaria.

En 2017, el New Ways Ministry (una ONG por la justicia, inclusión y aceptación de las personas LGTBIQ+ dentro de la Iglesia católica y la sociedad) y los seguidores del franciscano impulsaron la propuesta después de que el Vaticano abriera una nueva vía para la beatificación y canonización que llamó ‘ofrenda de vida’, aunque ese proceso no se ha iniciado.

Judge, neoyorquino, era capellán del Departamento de Bomberos de la ciudad y el 11 de septiembre corrió con ellos hacia el lugar de los atentados, donde oró por los que saltaban de los edificios huyendo de las llamas, y murió a los 68 años tras negarse a salir de la torre norte.

FDNY Chaplain Mychal Judge raced to the twin towers on Sept. 11, 2001 from his midtown Engine Company One / Ladder Company 24.



His legacy of hope and service live on a quarter century after his death when the south tower collapsed. https://t.co/qweQ8dIrfB pic.twitter.com/0ynA2cagxI — ABC News (@ABC) September 11, 2026

Francis DeBernardo, director ejecutivo del New Ways Ministry y que en 2017 escribió la columna ‘Es hora de canonizar al padre Mychal Judge’, recordó al franciscano y su labor, y reivindicó de nuevo su canonización.

DeBernardo tituló su artículo: ‘Estoy tan vivo como puedo estarlo: Padre Mychal Judge, el santo del 11-S’ utilizando una frase que extrajo de un diario del franciscano sobre su sexualidad, y que el autor asegura le impactó profundamente.

El autor recuerda la humildad del sacerdote, sus conversaciones con los sin techo, su ministerio pionero sobre el VIH/Sida y los miembros de la comunidad LGTBTIQ+, y su trabajo con los desfavorecidos.

Aunque no conoció al franciscano, DeBernardo escribió la biografía ‘Mychal Judge: Take Me Where You Want Me to Go’, publicada en 2021, basada en artículos y entrevistas.

DeBernardo recuerda que a través de su investigación conoció a Judge, cuyas obras “estaban unidas por su espíritu franciscano de amor por toda la creación”, especialmente por los más desfavorecidos.

Destaca que, aunque no hizo pública su orientación sexual durante su vida, tampoco la mantuvo en secreto, pues muchos de sus amigos lo sabían.

En el museo del 9/11, te cuentan la historia de la víctima 0001, el padre Mychal Judge, en esa foto yace muerto siendo su cuerpo rescatado por cinco bomberos, él se encontraba en la torre norte y en el momento del colapso de la torre sur, los escombros y todo lo que cayó, lo? pic.twitter.com/Bb3bEpAVap — Cheska Ballesteros ? (@Cheskacsk) September 11, 2026

DeBernardo citó en su libro varios pasajes del diario de Judge que “revelan la profunda aceptación que tenía de su identidad como un don y una bendición de Dios”.

“‘Estoy tan vivo como puedo estarlo’ es una frase sencilla, pero con profundas enseñanzas para quienes están en proceso de aceptar su identidad LGBTQ+. Considero que esta frase es el antídoto contra la vergüenza y la evasión de la autoaceptación”, indicó el autor.

Sigue leyendo:

• Familiares de las víctimas del 11S exigen justicia y señalan a Arabia Saudita

• George Bush recrea en un lienzo el instante en que supo del ataque al WTC

• 25 aniversario del 9/11: Una ceremonia con mensaje de esperanza y unidad en la Zona Cero