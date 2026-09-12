Trump dice que una Irlanda reunificada “tarde o temprano” será una realidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado en Dublín que le gustaría ver una Irlanda reunificada y sostuvo que la unión entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte “tarde o temprano” ocurrirá.

Trump hizo las declaraciones ante periodistas después de reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, a quien señaló como la persona adecuada para impulsar un eventual proceso de reunificación.

“Me encantaría ver (a Irlanda) unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá”, dijo el mandatario estadounidense.

Trump reconoció que el Reino Unido también tendría que intervenir en cualquier proceso relacionado con el futuro constitucional de Irlanda del Norte. “Aquí tienen al hombre adecuado para poner en marcha” ese eventual proceso, afirmó en referencia a Martin, aunque inmediatamente añadió que Londres “tendrá algo que decir al respecto”.

El presidente estadounidense insistió en que consideraría positiva una eventual reunificación. “Creo que sería algo estupendo. Quiero decir, ¿cómo puede ser malo?”, señaló. También describió a los irlandeses como “gente estupenda” y dijo que tiene amigos “en ambos bandos”.

Más tarde, durante un discurso en la residencia del embajador estadounidense en Dublín, Trump volvió sobre el asunto y admitió que la cuestión de la reunificación no tiene una respuesta sencilla.

“Ellos (los periodistas) me preguntaron: ¿qué opinas sobre la unificación de Irlanda del Norte e Irlanda? Y dije, es una buena pregunta, y creo que di una buena respuesta, pero ya leeremos sobre ello mañana”, comentó.

La isla de Irlanda permanece dividida desde 1921, cuando Irlanda del Norte continuó formando parte del Reino Unido mientras el resto de la isla avanzó hacia la independencia, proceso que desembocó en la actual República de Irlanda.

La disputa sobre el futuro constitucional de Irlanda del Norte —entre quienes defienden su permanencia dentro del Reino Unido y quienes apoyan su incorporación a la República de Irlanda— fue uno de los principales motivos del conflicto conocido como los “Troubles”.

La violencia, que dejó miles de muertos durante varias décadas, terminó políticamente con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

Las declaraciones de Trump provocaron una rápida reacción desde Londres. Un portavoz de Downing Street señaló que la convocatoria de un eventual referéndum sobre la frontera corresponde al secretario de Estado británico para Irlanda del Norte y que solo debería plantearse cuando exista un consenso claro entre la población y la opinión pública haya cambiado hasta el punto de justificar su consideración.

Un eventual referéndum permitiría a los habitantes de Irlanda del Norte decidir si desean mantener el territorio dentro del Reino Unido o integrarlo con la República de Irlanda.

Gavin Robinson, líder del Partido Unionista Democrático, contrario a la reunificación y partidario de mantener Irlanda del Norte dentro del Reino Unido, también respondió a Trump. Afirmó que el futuro constitucional del territorio “lo decidirá el pueblo norirlandés y no los comentarios que se hagan en Londres, Dublín o Washington”.

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