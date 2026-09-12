Miles de personas protestan en Dublín contra la visita de Trump a Irlanda: “No eres bienvenido”

Más de 10,000 personas se manifestaron este sábado en el centro de Dublín contra la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irlanda y en defensa de la tradicional política de neutralidad militar del país.

La protesta, de carácter antibelicista y bajo el lema “Trump, no eres bienvenido”, fue convocada por organizaciones como la Liga por la Neutralidad Irlandesa y el Movimiento Irlandés contra la Guerra. También participaron representantes del Partido Laborista irlandés, Sinn Féin y People Before Profit.

Los manifestantes partieron del Jardín del Recuerdo, monumento dedicado a los irlandeses fallecidos en distintos conflictos, y avanzaron hacia el centro de Dublín hasta llegar a las inmediaciones del Dáil, el Parlamento irlandés. Durante el recorrido corearon consignas contra Trump y cuestionaron a las autoridades por permitir su visita.

Trump llegó este sábado a Irlanda para una visita informal de dos días. Durante la jornada se reunió en Dublín con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly, y el primer ministro, Micheál Martin. Posteriormente se trasladó a Doonbeg, en el oeste del país, para asistir al Abierto de Irlanda de golf en uno de sus complejos.

“Donald Trump no es bienvenido aquí”, corearon algunos manifestantes. Otros pidieron que el mandatario fuera llevado ante un tribunal y encarcelado, mientras que también lo acusaron de ser “cómplice de genocidio” en Gaza.

Los manifestantes acusaron a Trump de cometer un genocidio en Gaza. Foto: EFE

La causa palestina tuvo una presencia destacada durante la marcha. Entre los asistentes se observaron numerosas banderas de Palestina y kufiyas, además de muñecos inflables de Trump y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

También se exhibió una figura satírica de Trump saliendo de una papelera con una cáscara de plátano sobre la cabeza. “No queremos a Trump en Irlanda, ni ahora ni nunca jamás”, declaró a EFE Connor Reddy, concejal de Dublín por People Before Profit.

Reddy cuestionó al Gobierno de coalición de centro-derecha integrado por Fine Gael y Fianna Fáil, al que acusó de aumentar la dependencia de Irlanda respecto de Washington y de acercar al país a una alianza militar con Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos.

El concejal también defendió la política de neutralidad militar y no alineamiento de Irlanda. En particular, criticó que militares estadounidenses utilicen aeropuertos irlandeses, incluido el de Shannon, como escala para desplazarse hacia otros conflictos.

Al finalizar la marcha, la activista y exparlamentaria Ailbhe Smyth intervino ante los manifestantes y cuestionó la presencia de Trump en Irlanda. La dirigente utilizó calificativos como “repugnante”, “misógino” y “racista” para referirse al mandatario estadounidense.

También fueron convocadas protestas en las inmediaciones del aeropuerto de Shannon y cerca del complejo de golf de Trump en Doonbeg, tanto durante este sábado como para el domingo.

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