Con diez hombres, el Manchester City venció 1-0 al Manchester United en Premier League

El Manchester City firmó una de sus victorias más trabajadas de la temporada tras imponerse por 0-1 al Manchester United en Old Trafford. El conjunto dirigido por Enzo Maresca supo resistir durante más de una hora con un hombre menos en la cancha para mantener su paso perfecto en la Premier League, sumando 12 puntos de 12 posibles y sosteniendo un pulso directo en la cima de la clasificación frente al Arsenal.

El derbi arrancó con intensidad, pero dio un giro dramático en el minuto 22 por una irresponsabilidad de Phil Foden. Tras disputar un balón con Bruno Fernandes, el atacante inglés lanzó una patada desde el suelo a la altura del abdomen del portugués. El colegiado no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, dejando al equipo visitante en inferioridad numérica muy temprano en el compromiso y obligando a Maresca a reestructurar sus líneas sobre la marcha.

Con un jugador más, el Manchester United de Michael Carrick asumió la iniciativa y buscó volcar el juego hacia la portería rival. Los ‘Diablos Rojos’ mostraron una versión competitiva e intensa, rozando el gol antes del descanso con un tiro libre de Marcus Rashford que se estrelló violentamente contra el poste. Tras el paso por vestuarios, la presión local se intensificó y Kobbie Mainoo volvió a impactar el balón en la madera con un disparo desde fuera del área, mientras las apariciones de Gianluigi Donnarumma bajo los tres palos sostenían el empate para los ‘Citizens’.

Cuando el partido parecía abocado a la resistencia desesperada del City, la jerarquía individual del vigente campeón dictó sentencia. En el minuto 60, en una transición rápida, la pelota le llegó a Erling Haaland dentro del área para mandar el balón a la red. Pese a que el árbitro asistente levantó el banderín por un supuesto fuera de juego, la tecnología del VAR intervino para corregir la decisión y validar el tanto del noruego.

En el tramo final, Carrick apostó por una postura totalmente ofensiva dando entrada a Benjamin Sesko para acompañar a Bryan Mbeumo y Marcus Rashford en el ataque. Sin embargo, la zaga liderada por Ruben Dias mantuvo la solidez defensiva y Donnarumma se erigió como la figura definitiva del choque al concretar una atajada monumental en el tiempo añadido ante un potente remate a quemarropa de Mbeumo.

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