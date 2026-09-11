Le ofrecen ser rey en Uganda a portero del fútbol inglés y rechaza la propuesta

En uno de los episodios más inusuales del balompié británico, George Desmond Kamurasi, guardameta de 36 años y capitán del SE Dons de la novena categoría del fútbol inglés, rechazó la propuesta oficial para convertirse en el nuevo omukama (rey) del reino tradicional de Tooro en Uganda, según confirmó el Comité de Sucesión Real.

Kamurasi, una figura de 1.98 metros de estatura conocido popularmente como “Big G”, fue seleccionado como la primera opción por 15 de los 18 miembros del comité presentes la semana pasada para suceder a su primo, el difunto rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, fallecido el mes pasado.

Sin embargo, el integrante del comité de sucesión, el doctor Charles Oyo, confirmó que el futbolista declinó el trono alegando compromisos personales. “Hablamos con los candidatos uno por uno. El primero dijo: ‘No, tengo responsabilidades y no puedo ser rey'”, explicó Oyo a NTV Uganda.

Ante la negativa del portero con sede en Londres, el consejo optó por su segunda opción, el príncipe Edward Rukidi Kijanangoma, un editor y presentador de noticias de la emisora pública Uganda Broadcasting Corporation (UBC). La designación de Kijanangoma fue anunciada en la ciudad de Fort Portal, aunque el nombramiento desató una disputa dinástica luego de que la madre y la hermana del difunto monarca impugnaran la decisión amparadas en un testamento de 2022 que prioriza a su hijo biológico.

Por su parte, Kamurasi prefirió continuar con su vida en el sureste de Inglaterra, donde es una figura central del SE Dons (club fundado en 2014 por el rapero británico Don Strapzy que saltó a la fama a través de YouTube).

El arquero es viral por sus discursos motivacionales en el vestuario y lidera al equipo en su histórica primera participación en la FA Cup, donde vienen de clasificar a la segunda ronda preliminar tras vencer 2-0 al Erith Town. Aunque en Uganda las monarquías tradicionales carecen de poder ejecutivo bajo el gobierno republicano, conservan un enorme peso cultural y social en sus regiones.

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