McDonald’s dará hamburguesas dobles gratis el 18 de septiembre

McDonald’s celebrará el Día Nacional de la Hamburguesa con Queso con una promoción para sus clientes en Estados Unidos: el próximo 18 de septiembre regalará una Double Cheeseburger con una compra mínima de $1.

Sin embargo, será necesario cumplir con algunos requisitos para aprovechar la oferta.

Cómo obtener una Double Cheeseburger gratis

La promoción estará disponible el 18 de septiembre en restaurantes McDonald’s participantes.

Para recibir la hamburguesa sin costo, los clientes tendrán que realizar una compra de al menos $1 y solicitar la promoción mediante la app de la cadena.

Además, la oferta es exclusiva para integrantes de MyMcDonald’s Rewards, el programa de recompensas de la compañía, y únicamente podrá utilizarse una vez por persona.

“Como las hamburguesas son algo así como nuestra especialidad, nos encantaría que los fans vinieran por su bebida, snack o comida favorita de McDonald’s y agregaran una Double Cheeseburger para celebrar esta fecha con nosotros”, señaló la compañía sobre la promoción, según PEOPLE.

Por lo tanto, quienes quieran aprovechar la oferta deberán ser miembros de MyMcDonald’s Rewards, utilizar la aplicación, hacer una compra mínima de $1 y acudir a una sucursal participante.

McDonald’s también lanzó un Happy Meal de SpongeBob y One Piece

La promoción de la Double Cheeseburger llega en medio de varios movimientos en el menú de McDonald’s.

La compañía también anunció una colaboración que reúne por primera vez a SpongeBob y One Piece en un Happy Meal, disponible en establecimientos participantes de todo el país a partir del 15 de septiembre.

La colección incluye 15 juguetes que combinan personajes de ambas franquicias.

Entre ellos aparecen SpongeBob caracterizado como Luffy, Patrick como Zoro y Sandy como Nami.

“Por primera vez, dos de las franquicias más icónicas del océano se unen para una aventura llena de tesoros”, indicó McDonald’s.

La compañía añadió: “Después de todo, ¿qué pasa cuando un cocinero de hamburguesas con grandes sueños se cruza con un joven capitán decidido a convertirse en el Rey de los Piratas? Obviamente, un viaje inolvidable lleno de amistad, aventura e imaginación”.

También regresaron los Spicy Chicken McNuggets

Otra novedad de la temporada fue el regreso de los Spicy Chicken McNuggets el 1 de septiembre por tiempo limitado.

El producto, que apareció originalmente en 2020, lleva una cobertura de tempura picante preparada con cayena añejada y chiles.

McDonald’s también recuperó temporalmente la Mighty Hot Sauce, elaborada con ingredientes como chile rojo triturado, chiles picantes, ajo y un toque dulce.

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