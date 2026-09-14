Comisionada ambiental Lisa García: “En NYC sí existe el cambio climático”

En los últimos años la Gran Manzana ha sufrido de manera directa los efectos del cambio climático, con tormentas, huracanes y severas inundaciones, que han dejado decenas de pérdidas humanas y millonarios daños materiales. Irene, en 2011, Sandy, en 2012, Ida, en 2021, y la feroz tormenta de octubre del año pasado, ocurridas todas en el último semestre del año, hacen sonar las alarmas para los meses venideros en lo que queda de la llamada temporada de huracanes, que va hasta el próximo 30 de noviembre.

Y aunque el gobierno Trump niega el cambio climático e incluso ha reducido fondos para que la Ciudad de Nueva York haga frente a los retos que tiene por delante, la administración Municipal ha sido clara en manifestar que dentro de sus prioridades están promover proyectos e inversiones en infraestructura para que futuras eventualidades climáticas no agarren a los neoyorquinos en bajada.

Así lo aseguró Lisa García, Comisionada de Protección Ambiental de la administración Mamdani, en entrevista con El Diario, donde recalcó que a pesar de “los retos que hay en el camino” y la falta de apoyo suficiente de Washington, desde diferentes frentes su agencia le está metiendo mano a iniciativas que garanticen la protección y seguridad de los neoyorquinos, especialmente en zonas vulnerables y de alto riesgo ambiental.

La funcionaria, una de las fichas latinas dentro del actual gobierno municipal, señaló que tiene entre ceja y ceja proteger la infraestructura y el medio ambiente de la ciudad, garantizar la prestación de servicios, como el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, y asegurarse de que la Ciudad de Nueva York se mantenga como líder en la lucha contra la crisis climática.

Antes de asumir las riendas de la agencia ambiental en febrero pasado, la Comisionada se desempeñó como Administradora Regional de la Región 2 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y trabajó en el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York.

Comisionada, la Ciudad de Nueva York ha sufrido en carne propia tragedias con severas tormentas, y en septiembre y octubre, suele aumentar ese temor. ¿Qué están haciendo ustedes en materia ambiental para hacerle frente a esos fenómenos climáticos?

“El cambio climático está aquí. Los cuatro episodios de tormentas más intensos de los últimos 50 años han ocurrido desde 2021 en la Ciudad de Nueva York. En el otoño vivimos una tormenta que descargó una pulgada de lluvia en 10 minutos, como seis pulgadas por hora. Por eso tenemos que estar preparados y es por eso que estamos trabajando duro desde el Departamento de Protección Ambiental. La gente en Nueva York tiene que entender que la temporada de huracanes no solo afecta a la gente que vive en la Florida, porque hemos visto que aquí también ocurren cosas. Nos tomamos esto muy en serio y estamos trabajando para proteger a nuestros neoyorquinos”.

El presidente Trump insiste en que el cambio climático no existe y ha cortado fondos a la Ciudad en proyectos ambientales. ¿Cómo hace la Ciudad para sostener proyectos que son vitales para enfrentar tormentas y huracanes?

“Hay que aclarar que el cambio climático es real. Y en Nueva York sí existe el cambio climático y sabemos que se requiere un compromiso a largo plazo con la modernización de infraestructura y al hacer eso estamos abordando proyectos importantes, pero también estamos promoviendo proyectos que tendrán un impacto significativo en nuestras comunidades. Es verdad que los recursos que tenemos no son suficientes, pero hay que entender que tenemos fondos del Estado que estamos usando en varias iniciativas y también, aunque la Ciudad ya no cuente con ciertos fondos federales, ha dedicado $1,000 millones de dólares cada año para el manejo de gestión de las aguas pluviales. Y estamos educando más a la gente con talleres e información para sepan cómo estar preparados y cómo reaccionar ante eventualidades”.

¿Qué pueden hacer directamente los neoyorquinos para contribuir en la lucha contra las inundaciones?

“En este momento estamos adoptando un enfoque en el que queremos cambiar nuestra cultura respecto a las tormentas. No solo invertimos en infraestructura y en limpieza del sistema de alcantarillado, que es bastante viejo, sino que tratamos de asegurarnos de que todos los neoyorquinos estén preparados para posibles inundaciones cuando se avecina una tormenta. La gente puede recibir directamente las alertas sobre inundaciones para que pueda actuar, también pueden tener alarmas de inundaciones. Además tener claro que como estamos en temporada de huracanes va a haber tormentas y lluvias fuertes es muy importante porque pueden estar alerta. Le pido que, por favor, si ven que hay riesgo, salgan de inmediato especialmente de sótanos donde se ven inundaciones y que cuiden a su familia, a los niños y mascotas. Otro acción importante que pueden hacer es que si saben que se avecina una tormenta y ven basuras en los desagües y drenajes la limpien antes de la tormenta. Limpiar esa basura nos ayuda mucho y hace un cambio importante”.

Comisionada de Protección Ambiental de NYC, Lisa García. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

¿Hay garantía de que la Ciudad está plenamente preparada para que nuevos fenómenos climáticos no tengan impactos devastadores?

“Estamos trabajando en eso. Hacer todas las mejoras que queremos toma tiempo, porque no se puede hacer casi todo de la noche a la mañana. Construir infraestructura lleva tiempo, pero podemos garantizar que estamos trabajando con urgencia para proteger a todos los neoyorquinos del cambio climático. También estamos trabajando en la planificación de la gestión de aguas pluviales, combinando mejoras tradicionales en el alcantarillado con soluciones de la naturaleza. Tenemos nuestra iniciativa de jardines de lluvia que se convierten en corredores de drenaje natural y manejan mejor las lluvias torrenciales. Además hemos identificado 86 zonas prioritarias de inundación en toda la ciudad y así podemos centrar inversiones donde hay más riesgo”.

Esos jardines de lluvia que menciona, ¿cómo funcionan y cómo pueden contener el agua de las tormentas?

“Sabemos que hay muchas inundaciones en Nueva York y especialmente lo hemos visto este verano con toda la lluvia y tormentas que hemos tenido. Entonces lo que hacemos con este programa de jardines de lluvia es minimizar las inundaciones especialmente en casas y negocios. Estamos construyendo estos jardines que por encima se ven como simples jardines, pero abajo estamos cambiando las tuberías en la calle, como en sitios de la ciudad como en barrios como Gowanus, en Brooklyn, donde pusimos este tipo de jardines que es más fácil construirlo y al otro lado hay una construcción grandísima con tanques que toman 480,000 millones de galones de agua. Se convierten en tanques de detención del agua y es muy efectivo para luchar contra las inundaciones. Ese tipo de tanques toma más tiempo para construirse pero estamos trabajando en ello y vamos a construir estos proyectos debajo de parques que vamos a construir arriba. Es decir que al mismo tiempo estamos construyendo parques para las comunidades pero debajo van a tener esos tanques para retener agua de las tormentas y vamos a cambiar esas tuberías, porque hace 100 años construyeron ese sistema y ahora debido al cambio climático, las tormentas son más severas y esos sistemas se han vuelto insuficientes”.