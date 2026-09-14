Cómo saber si tu billete de $1 vale miles de dólares para los coleccionistas

Un billete de $1 puede esconder características que lo conviertan en una pieza codiciada por los amantes de la numismática. Aunque la inmensa mayoría conserva únicamente su valor nominal, ciertos números de serie, errores de impresión, años de emisión y otras particularidades pueden elevar su precio hasta varios miles.

Revisa primero el número de serie

Uno de los primeros lugares donde conviene buscar es el número de serie de ocho dígitos.

FinanceBuzz señala que los coleccionistas pueden interesarse por combinaciones poco comunes, como números inferiores a 1000, cifras cercanas a 99999999, secuencias como 12345678, números formados por el mismo dígito o patrones repetitivos.

También hay que buscar una estrella al final del número de serie. Estos llamados ‘star notes’ son billetes de reemplazo, impresos para sustituir ejemplares dañados o con errores.

Algunos pueden valer alrededor de $5, mientras que ejemplares sin circular y en excelentes condiciones han alcanzado hasta $1,000.

Los billetes usados o desgastados suelen venderse por algunos cientos.

El error que produjo millones de billetes duplicados

Un caso especialmente llamativo ocurrió con billetes impresos en 2014 y 2016. El U.S. Bureau of Engraving and Printing produjo accidentalmente 6.4 millones de pares con números de serie duplicados, pese a que cada billete debería tener una numeración única.

Esto significa que existen 12.8 millones de ejemplares involucrados en el error.

Encontrar uno de esos billetes puede representar varios cientos, dependiendo de su estado, pero reunir las dos piezas con el mismo número aumenta considerablemente su atractivo.

Un par se vendió por $2,340 en 2024 y otro alcanzó $7,200 en 2021.

Para identificarlos, FinanceBuzz indica que deben decir ‘Series 2013’, tener un sello ‘B’ de la Reserva Federal y un número de serie ubicado entre B00000001* y B00250000*, o entre B03200001* y B09600000*.

En ambos casos, la numeración debe terminar con una estrella.

La antigüedad y los errores también pueden elevar su precio

Los errores de impresión, como elementos del diseño desalineados, pueden hacer más interesante un billete.

Su estado de conservación también es determinante: un ejemplar de $1 emitido en 1874 llegó a venderse por $26,400, en parte debido a su condición casi impecable.

El gobierno estadounidense comenzó a imprimir billetes de $1 en 1862. Los ejemplares y certificados de plata de las décadas de 1860 a 1920 pueden tener un valor considerable; por ejemplo, uno de 1880 podría alcanzar hasta $3,500.

Otro grupo particular son los llamados ‘web bills’.

En 1988, 1993 y 1995 se experimentó con un sistema que imprimía los billetes sobre rollos continuos de papel.

El método terminó abandonándose porque requería más mantenimiento, era más lento y producía resultados de menor calidad.

Muchos de estos ejemplares se venden entre $20 y $100, aunque algunos de series poco comunes y muy bien conservados han llegado a $1,000.

Si un billete reúne alguna de estas características, FinanceBuzz recomienda acudir a un profesional para obtener una tasación oficial antes de intentar venderlo por cuenta propia.

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