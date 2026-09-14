Cristiano Ronaldo pide suspender de por vida a fans que se burlaron de la muerte de Diogo Jota
El pasado 3 de julio, Jota perdió la vida en un accidente automovilístico junto a su hermano, poco tiempo después de haberse casado con Rute Cardoso
Cristiano Ronaldo pidió suspender de por vida a los aficionados que se burlaron de la muerte de Diogo Jota durante un partido de la Saudi Pro League entre Al Hilal y Al Taawoun.
Las burlas ocurrieron el pasado sábado, cuando Rúben Neves se preparaba para cobrar una falta junto a Crysencio Summerville. En las gradas se escucharon cánticos de “Jota, Jota, Jota”, en referencia al futbolista fallecido en un accidente en Zamora, España, en julio de 2025. Jota murió junto a su hermano.
Neves y Ronaldo fueron compañeros suyos en la selección portuguesa. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Neves reaccionando con aplausos sarcásticos y un pulgar arriba.
Luego señaló al cielo y a su propio ojo antes de apuntar hacia el sector donde estaban los aficionados que entonaban los cánticos.
Tras el partido, Neves habló con los periodistas en la zona mixta. “Solo espero que no vayan a orar después de lo que han hecho”, dijo el mediocampista del Al Hilal.
Por su parte, CR7 respaldó a su compañero de selección, pero fue más allá y pidió sanciones al respecto.
“La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados. Esto ya no es fútbol y debe haber límites. A las personas que se comportan así nunca se les debería permitir volver a entrar en un estadio”, escribió en Instagram.
Neves y Jota compartieron años de formación en las categorías inferiores de Portugal y del Oporto, y luego coincidieron en el Wolverhampton Wanderers.
Neves fue uno de los portadores del féretro en el funeral y heredó el dorsal 21 que Jota usaba en la selección.
Al Hilal mantuvo el liderato de la Saudi Pro League con una goleada 6-0 sobre Al Taawoun. Gabriel Martinelli marcó un triplete y Ollie Watkins anotó dos goles. De momento, la liga saudí no ha anunciado medidas sancionatorias al respecto.
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