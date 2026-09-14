Cristiano Ronaldo pide suspender de por vida a fans que se burlaron de la muerte de Diogo Jota

Cristiano Ronaldo pidió suspender de por vida a los aficionados que se burlaron de la muerte de Diogo Jota durante un partido de la Saudi Pro League entre Al Hilal y Al Taawoun.

Las burlas ocurrieron el pasado sábado, cuando Rúben Neves se preparaba para cobrar una falta junto a Crysencio Summerville. En las gradas se escucharon cánticos de “Jota, Jota, Jota”, en referencia al futbolista fallecido en un accidente en Zamora, España, en julio de 2025. Jota murió junto a su hermano.

Neves y Ronaldo fueron compañeros suyos en la selección portuguesa. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Neves reaccionando con aplausos sarcásticos y un pulgar arriba.

Luego señaló al cielo y a su propio ojo antes de apuntar hacia el sector donde estaban los aficionados que entonaban los cánticos.

Tras el partido, Neves habló con los periodistas en la zona mixta. “Solo espero que no vayan a orar después de lo que han hecho”, dijo el mediocampista del Al Hilal.

Aficionados del Al Taawon corearon el nombre de Diogo Jota para provocar de Ruben Neves durante un partido de la liga de Arabia.



Al Hilal goleó 6-0 a su rival.



(vía Azizihere1) pic.twitter.com/x2UCZeKpjJ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 13, 2026

?? « J’ESPÈRE QU’ILS NE VONT PAS ALLEZ PRIER APRÈS CE QU’ILS ONT FAIT !!! ? »



Ce samedi, les supporters d’Al-Taawon ?? ont utilisé le nom de "DIOGO JOTA ????" pour déstabiliser RUBEN NEVES ?? en plein match. ??



Le karma ? 6-0 POUR AL-HILAL.. et c’est loin d’être assez pour? — Actu Foot (@ActuFoot_) September 12, 2026

Por su parte, CR7 respaldó a su compañero de selección, pero fue más allá y pidió sanciones al respecto.

“La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados. Esto ya no es fútbol y debe haber límites. A las personas que se comportan así nunca se les debería permitir volver a entrar en un estadio”, escribió en Instagram.

CR7 wants lifetime bans for the Al Taawoun fans who taunted Ruben Neves with Jota chants



That was way over the line. ? pic.twitter.com/f98I3N5k4X — Carol Radull (@CarolRadull) September 13, 2026

Neves y Jota compartieron años de formación en las categorías inferiores de Portugal y del Oporto, y luego coincidieron en el Wolverhampton Wanderers.

Neves fue uno de los portadores del féretro en el funeral y heredó el dorsal 21 que Jota usaba en la selección.

Al Hilal mantuvo el liderato de la Saudi Pro League con una goleada 6-0 sobre Al Taawoun. Gabriel Martinelli marcó un triplete y Ollie Watkins anotó dos goles. De momento, la liga saudí no ha anunciado medidas sancionatorias al respecto.



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