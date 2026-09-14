El fútbol profesional en México afronta investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México informó este lunes el inicio formal de una investigación de oficio sobre el mercado del fútbol profesional en el país, tras detectar indicios suficientes de posibles prácticas monopólicas y anticompetitivas señaladas por medios de comunicación y aficionados.

El organismo antimonopolio (creado en 2025 para garantizar la competencia justa y sancionar conductas anticompetitivas en el mercado mexicano) publicó el acuerdo de inicio de la indagatoria, orientada a examinar presuntos abusos de poder de mercado que puedan afectar la estructura financiera y la libre competencia del deporte en la nación.

“Tras analizar los eventos ocurridos en los últimos meses, la Autoridad Investigadora determinó que cuenta con indicios suficientes para abrir formalmente una investigación”, precisó la CNA a través de un comunicado oficial.

Esta acción regulatoria cuenta con un precedente directo en 2021, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) —entidad antecesora de la CNA— impuso una multa acumulada de 177.6 millones de pesos (más de 8.8 millones de dólares en aquel momento) a los clubes de la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por acuerdos colusorios y restricciones en el mercado de fichajes.

La CNA aclaró que el acuerdo de inicio no prejuzga la responsabilidad de los entes investigados. Sin embargo, advirtió que de acreditarse violaciones a la ley de competencia al término del procedimiento, el Pleno del organismo podrá aplicar sanciones económicas de hasta el 10% de los ingresos anuales de los agentes involucrados, además de ordenar la supresión inmediata de las prácticas anticompetitivas.

La investigación cobra relevante impacto dado que México representa el segundo mercado con mayor número de aficionados al fútbol en el mundo, movilizando a más de 250,000 personas cada fin de semana y registrando audiencias superiores a los 30.5 millones de espectadores durante la final de la Copa del Mundo 2026.

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