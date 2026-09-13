Lionel Messi le regaló un “like” a la victoria del CD Eldense ante el Sporting de Gijón

El triunfo por 0-1 del CD Eldense sobre el Real Sporting de Gijón en El Molinón no solo significó la primera victoria de la temporada para el conjunto alicantino en LaLiga Hypermotion, sino que desencadenó un notable impacto mediático tras la interacción en redes sociales de Lionel Messi, quien se perfila como el inminente nuevo propietario de la institución.

El astro argentino, actualmente radicado en Miami, reaccionó con un “me gusta” a la publicación oficial del club en Instagram donde se anunciaba el marcador final con la imagen del centrocampista Javi Martínez, autor del único gol del encuentro.

El gesto del atacante no pasó desapercibido entre la afición azulgrana, registrando miles de interacciones en pocas horas y confirmando el seguimiento cercano del futbolista hacia la actualidad de la entidad de Elda.

La interacción digital se produce en el marco de las avanzadas negociaciones para que el capitán de la selección argentina se convierta en el máximo accionista de la entidad. Las conversaciones avanzaron tras alcanzarse un principio de acuerdo con el grupo inversor colombiano TH, firma que ha mantenido la propiedad del Eldense durante el último año.

En el aspecto deportivo, el triunfo conseguido bajo la dirección técnica del entrenador interino Josep Ferrando permitió al CD Eldense alcanzar los cinco puntos en cinco jornadas disputadas. Con este resultado, la escuadra alicantina logró salir provisionalmente de los puestos de descenso en la división de plata del fútbol español.

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