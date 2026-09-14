El Santos anuncia el fichaje de Philippe Coutinho

El Santos FC oficializó este lunes la incorporación del mediapunta brasileño Philippe Coutinho, de 34 años, quien firma un contrato con la entidad albinegra hasta el cierre de la presente campaña.

El exjugador del Liverpool y del FC Barcelona se suma al equipo como el quinto refuerzo en la actual ventana de pases, uniéndose a las contrataciones del centrocampista Arthur Melo, el lateral derecho Rodinei, el volante Lima y el delantero Everton ‘Cebolinha’.

El internacional brasileño aterriza en la disciplina del Peixe en condición de agente libre tras haber rescindido su contrato con el Vasco da Gama el pasado mes de febrero. Pese a sumar siete meses sin disputar minutos de competición oficial, Coutinho ya se incorporó a las sesiones de entrenamiento bajo la dirección técnica de Cuca con el objetivo de acelerar su puesta a punto física.

La inscripción del futbolista fue posible gracias a la resolución del Transfer Ban que la FIFA había impuesto sobre el Santos. La institución liquidó una deuda pendiente de 12 millones de reales (aproximadamente $2.3 millones de dólares) con el AS Mónaco gracias al respaldo financiero de NR Sports, empresa gestora de la carrera de Neymar. La llegada de Coutinho busca paliar el impacto ofensivo generado por la lesión del propio Neymar, quien permanecerá fuera de los terrenos de juego durante dos meses.

El fichaje de Coutinho llega en un momento clave de la temporada para el Santos, que ocupa la décima casilla de la liga brasileña tras sumar cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones. El conjunto paulista afrontará este miércoles la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro en Belo Horizonte, antes de medirse este sábado al Remo por la vigésimo octava jornada del Brasileirão.

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