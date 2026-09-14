Exjefe de la CIA estaba en estación ucraniana cuando dron ruso impactó contra un tren

El exdirector de la CIA David Petraeus se encontraba a bordo de un tren en la estación de Yahodyn, a escasos kilómetros de la frontera con Polonia, cuando un dron ruso impactó contra una formación ferroviaria el domingo en las cercanías de la frontera entre Ucrania y Polonia.

El hecho ocurrió instantes después de que otro tren con ex primeros ministros europeos previo lograra salir de la terminal antes de lo previsto, en una jornada donde no se registraron víctimas tras las maniobras de evacuación preventivas ejecutadas por el operador estatal de ferrocarriles de Ucrania, informó NBC News.

Entre los funcionarios destacan los ex primeros ministros del Reino Unido, Boris Johnson, y de Suecia, Carl Bildt, según confirmó la compañía estatal de ferrocarriles, Ukrzaliznytsia.

“Es muy probable que el objetivo del dron ruso fuera, de hecho, el tren diplomático, que había salido de la estación antes de lo previsto”, declaró Ukrzaliznytsia en Telegram.

Testimonios y cierre provisional del paso fronterizo

Tras lo sucedido, Carl Bildt difundió un video del ataque cerca del cruce Yahodyn-Dorohusk y declaró en X que “no era nuestro tren, sino el que pasó minutos después por el paso fronterizo polaco”. Asimismo, el ex primer ministro sueco añadió que “fue evacuado cuando se acercó el dron ruso y nadie resultó herido. Un sistema de seguridad excelente. Nuestro tren solo recibió una alerta de evacuación”.

“No sé qué lógica retorcida llevó a Putin a volar por los aires una locomotora ucraniana estacionada en la frontera polaca esta mañana”. El ex primer ministro británico sostuvo: “Lo que podemos afirmar con seguridad es que este es el tipo de ataque aleatorio y sin sentido que los ucranianos sufren a diario, incluso en las vías férreas civiles”, apuntó el ex primer ministro británico, Boris Johnson.

En paralelo, guardias fronterizos reportaron que otro dron alcanzó un camión a menos de 1.5 kilómetros de Polonia, provocando el cierre temporal del paso de Yahodyn-Dorohusk.

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