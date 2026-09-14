Informe del Pentágono contradice a Trump sobre la disponibilidad de municiones en EE.UU.

Un informe del inspector general del Pentágono contradice las declaraciones recientes del Gobierno de Donald Trump sobre la disponibilidad de municiones estadounidenses y señala que la guerra con Irán ha provocado escasez de armamento y cuellos de botella en las cadenas de suministro.

El documento, elaborado por mandato del Congreso y correspondiente al periodo comprendido entre el inicio del conflicto, el 28 de febrero, y el 30 de junio, señala que el Departamento de Defensa trabaja para acelerar la producción y adquisición de municiones y almacenar materiales y componentes considerados esenciales para responder a futuras contingencias.

La conclusión contrasta con las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha rechazado los informes sobre una posible falta de municiones en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

También difiere de lo expresado por Trump. El presidente afirmó el lunes en Truth Social que Estados Unidos está produciendo “más armas exquisitas y de élite que nunca en nuestra historia” y que estas son entregadas diariamente a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio y otras regiones.

Hace dos semanas, Trump había asegurado que Estados Unidos disponía de cantidades “prácticamente ilimitadas” de municiones y criticó las informaciones que advertían sobre una posible escasez.

Acelerar el reabastecimiento

El informe del inspector general detalla que el conflicto ha ejercido presión sobre las reservas y las cadenas de suministro militares, según NBC News. Para enfrentar esas limitaciones, el Departamento de Defensa busca reducir los tiempos de adquisición y producción y aumentar el almacenamiento de materiales, componentes y municiones específicas.

La evaluación ofrece así una de las primeras descripciones oficiales sobre el impacto de la guerra en la capacidad militar estadounidense, después de meses de operaciones y del uso intensivo de armamento.

El documento calcula en $33,400 millones de dólares el costo del conflicto hasta el 30 de junio. De esa cantidad, $22,300 millones de dólares corresponden a municiones utilizadas, $3,700 millones de dólares a pérdidas de equipos y $7,400 millones de dólares a otros gastos.

El monto no incluye el costo de reparar las instalaciones dañadas durante los combates.

Daños en aviones, drones y bases estadounidenses

El inspector general también documentó pérdidas importantes de equipos militares durante los primeros cuatro meses de la guerra.

Entre ellas figuran la destrucción o daños extensos de cuatro cazas F-15E, un F-35A y un A-10 Warthog. El informe también contabiliza la pérdida de 12 aviones cisterna KC-135 y otras nueve aeronaves.

Más de 30 drones MQ-9 fueron destruidos hasta junio, según el documento, que cita al Servicio de Investigación del Congreso.

El informe confirma además que Irán atacó con drones y misiles balísticos el principal centro logístico de la Armada estadounidense en Baréin, una de las instalaciones militares estadounidenses más importantes de la región.

La guerra también obligó a reubicar a más de 20,000 militares y diplomáticos estadounidenses durante las primeras semanas del conflicto.

El impacto también alcanza al Departamento de Estado

Los efectos de la guerra no se limitaron a las Fuerzas Armadas. El Departamento de Estado registró pérdidas superiores a $208 millones de dólares en Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

El informe atribuye unos $184 millones de dólares a daños en instalaciones diplomáticas y otros $25 millones de dólres a retrasos en proyectos de construcción.

El Pentágono no se ha pronunciado al respecto.

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