Mujer demanda a Wendy’s tras enfermar por una hamburguesa y gastar $93,000 en un hospital

Una mujer de 68 años presentó una demanda contra Wendy’s después de asegurar que una comida que recibió a domicilio estaba contaminada con una bacteria. La mujer afirma que terminó hospitalizada en dos ocasiones y acumuló $93,000 en gastos médicos.

Una hamburguesa y una papa horneada terminaron en hospitalización

Roxie Ellis Douglas realizó un pedido por internet el 5 de agosto de 2025 en un restaurante Wendy’s ubicado en South Stony Island Avenue, en Chicago.

De acuerdo con la demanda, pidió una hamburguesa doble con queso y una papa horneada que fueron entregadas directamente en su domicilio.

Douglas sostiene que el pedido llegó sellado, por lo que considera que los alimentos tuvieron que contaminarse antes de salir del establecimiento.

Después de consumir la comida, la mujer habría desarrollado una infección por Campylobacter, una bacteria que puede provocar enfermedades gastrointestinales graves.

Según los documentos judiciales citados por Wide Open Country, Douglas sufrió diarrea severa, deshidratación e inflamación del colon.

Los análisis también mostraron un aumento en su conteo de glóbulos blancos y una disminución en sus niveles de potasio.

Su estado de salud requirió dos hospitalizaciones y, de acuerdo con la publicación, los tratamientos terminaron generándole cuentas médicas por un total de $93,000.

La mujer exige más de $50,000 a Wendy’s

Douglas inició formalmente su demanda el 30 de julio de 2026 en el condado de Cook.

Posteriormente, a petición de Wendy’s, el caso fue trasladado a una corte federal el 20 de agosto.

La compañía también solicitó que la disputa sea resuelta mediante un juicio con jurado.

La mujer busca obtener más de $50,000 en daños por lo ocurrido.

El caso surge además en un momento en que el director ejecutivo de Wendy’s, Bob Wright, ha reconocido públicamente decisiones de la compañía relacionadas con la calidad de sus ingredientes.

En una entrevista concedida en agosto a The Wall Street Journal, Wright admitió que la cadena tomó medidas enfocadas en mejorar la eficiencia y reducir costos.

“Hemos tomado algunas decisiones en torno a la calidad que se basaron en la eficiencia y el ahorro de costos”, declaró Wright.

“Hemos permitido que nuestra propuesta de valor se deteriore. Si bien tenemos buenos sistemas y una buena ejecución, existe una oportunidad real de recuperarla”.

Wide Open Country plantea que el caso de Douglas coincide temporalmente con esas declaraciones, aunque la demanda deberá determinar las responsabilidades concretas en torno a la comida que presuntamente provocó su enfermedad.

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