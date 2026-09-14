Murió a los 76 años la leyenda de NASCAR Gary Myers

El pasado domingo, el mundo del automovilismo se enteró de la pérdida del expiloto de NASCAR Gary Myers, una leyenda de la disciplina y pionero. Las causas del fallecimiento no han sido reveladas.

Gary, de 76 años, formó parte de una familia de cuatro generaciones dedicadas al automovilismo y murió la noche del pasado jueves, según informó su familia en las últimas horas.

Su hijo y también piloto, Burt Myers, escribió un corto, pero sentido comunicado en Facebook. “Anoche perdí a mi héroe. Luchó tan duro, pero estaba tan cansado. Mi papá está en el cielo y finalmente puede hacer las cosas que quiso hacer durante los últimos años.”

“Egoístamente lo quiero aquí, pero sé que ahora está mucho mejor. Lo extraño tanto. Te amo, papá”, añadió. Por su parte, su hermano Jason también publicó un mensaje en Facebook en honor a su padre.

“Quien lo conociera, lo quería. Descansa, leyenda. Estarás con nosotros siempre”, compartió.

IN MEMORIAM: Former NASCAR driver Gary Myers has died at the age of 76.



Our thoughts are with Myers' family and friends.#NASCAR #InMemoriam #RIP (?: David Allio) pic.twitter.com/ffSLNuhqJo — Around The Track NASCAR (@arndtrackNASCAR) September 11, 2026

Gary Myers nació en 1948 y siguió los pasos de su padre, Bill Myers, un referente histórico del circuito de Winston-Salem.

Desde joven, Gary se involucró en competencias locales en Carolina del Norte hasta llegar a NASCAR, donde compitió en diferentes categorías.

Gary, quien compitió en la NASCAR Winston Cup Series, la NASCAR Grand National East Series y la NASCAR Featherlite Modified Tour, siguió los pasos de su padre, Bill Myers. Ahora, su legado continúa con su nieto Slate Myers, quien inició su carrera en NASCAR en 2024.



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