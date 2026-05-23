Kyle Busch murió tras una neumonía grave que derivó en sepsis

La familia de Kyle Busch reveló este sábado la causa de muerte del histórico piloto estadounidense de NASCAR. Lo hizo a través de un comunicado oficial, en el que dieron detalles del fallecimiento del piloto estadounidense, ocurrido el jueves.

Busch, dos veces campeón de la serie Cup de la popular competición de Estados Unidos, murió a los 41 años tras haber sido hospitalizado por lo que se describió en primera instancia como una “enfermedad grave”.

El comunicado de la familia confirmó que Busch falleció a causa de una sepsis derivada de una neumonía grave.

“La evaluación médica proporcionada a la familia Busch concluyó que una neumonía grave evolucionó hacia sepsis, lo que provocó complicaciones asociadas rápidas y abrumadoras”, indicó un comunicado de la familia.

“La familia pide que se siga respetando su comprensión y privacidad durante este difícil momento”, agregó la nota.

BREAKING NEWS: NASCAR legend Kyle Busch's family released a statement saying a medical evaluation concluded that "severe pneumonia progressed into sepsis," causing "rapid and overwhelming complications" that led to his death. pic.twitter.com/XpxyNxkoTq — Fox News (@FoxNews) May 23, 2026

Con síntomas desde mayo

Busch había presentado síntomas desde principios de mayo. Durante una carrera en Watkins Glen, el piloto reportó a su equipo sentirse enfermo y pidió “una inyección” médica tras la competencia.

Pese a ello, continuó participando en carreras durante los días siguientes. Incluso logró ganar la Truck Series en Dover y terminó en el lugar 17 del All-Star Race el domingo pasado.

El miércoles, mientras se preparaba para correr la Coca-Cola 600, comenzó a sentirse mal durante una sesión en el simulador de Chevrolet.

Busch todavía competía la semana pasada y, de hecho, había ganado una carrera de la Truck Series en Dover, pese a que personas cercanas ya notaban que no se encontraba bien.

Llamada al 911

El viernes trascendió la llamada al 911. Así, se supo que el miércoles el corredor se descompensó durante una prueba en el simulador de Chevrolet.

“Tenemos a una persona con falta de aire, muy acalorada, cree que se va a desmayar y está expulsando un poco de sangre”, se escuchaba en esa llamada.

BREAKING: 911 audio reveals Kyle Busch was overheating and coughing up blood before his death.



According to the audio, Busch was lying on a bathroom floor struggling to breathe and telling others he felt like he was going to pass out.



“I’ve got an individual that’s shortness of… pic.twitter.com/C4CcFYluOZ — Fox News (@FoxNews) May 22, 2026

El piloto comenzó a sentirse mal dentro del complejo en el que hacía la prueba y quedó tendido en el piso del baño.

Lo trasladaron consciente al hospital de Charlotte. Allí murió un día más tarde. En ese momento trascendió apenas que se había agravado su salud al atravesar una “enfermedad grave”.

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