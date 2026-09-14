Juez federal suspende nuevamente orden de Trump sobre el voto por correo

El juez de distrito Carl J. Nichols, de Washington D.C., ordenó el domingo en la noche al Servicio Postal suspender la orden emitida por Donald Trump el pasado 21 de agosto de frenar el voto por correo, decisión que ocurre justo cuando la Corte Suprema se dispone a pronunciarse sobre un fallo previo dictado por la jueza Indira Talwani en Boston.

En tal sentido, el magistrado Nichols busca evitar que las nuevas exigencias afecten el conteo de los votos en las próximas elecciones de medio término.

“Los demandantes han demostrado que, de no emitirse una orden judicial, existe un mayor riesgo de que un número significativo de votos por correo o en ausencia, que de otro modo serían válidos, no se contabilicen en las próximas elecciones“, señaló Nichols en declaraciones recogidas por NBC News. “El público tiene un gran interés en garantizar que eso no suceda”.

Anteriormente, rechazó previamente una solicitud similar por considerarla prematura, pero los demandantes reactivaron las acciones legales una vez que la administración oficializó la entrada en vigor de la medida, informó NBC News.

Impacto en los procesos electorales locales

Regulaciones del Servicio Postal exigen la aprobación previa del diseño de los sobres de votación y obligan a los estados a cargar la información de los votantes en un portal en línea no operativo, mientras que funcionarios electorales señalaron la imposibilidad de aplicar estos ajustes a corto plazo.

Estados como Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin ya iniciaron el envío de boletas por correo, mientras otras entidades preparan su distribución, indicó el medio anteriormente citado. Paralelamente, la Corte Suprema evalúa la apelación del gobierno contra una medida cautelar dictada por la jueza Indira Talwani en Boston, quien también frenó la aplicación del reglamento.

Reacciones e informes ante el Congreso

Un denunciante alertó al Congreso de EE. UU. que la entrada en vigor de la medida puede privar del derecho al voto a millones de ciudadanos. Asimismo, el sindicato de trabajadores del Servicio Postal rechazó la orden ejecutiva, y sostuvo que la verificación de la elegibilidad de los votantes no forma parte de las funciones del personal postal.

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