Arranca nuevo año escolar en NYC: emoción y grandes retos

Una faldita azul que hacía juego con un moñito del mismo color en su pelo rizado, camisita blanca, medias largas y zapatitos negros, fue la pinta que Luna Peralta, de 3 añitos, eligió para asistir a su primer día de clases este jueves, en Manhattan.

“Ya estoy en la escuela”… “voy a tener más amiguitos”, le dijo la pequeña a su mamá, Katerine Pérez, tras llegar muy temprano al centro de cuidado infantil Mama Tingo’s Childcare, en Washington Heights, durante la jornada de regreso a clases que marcó el primer día del nuevo año escolar en los casi 1,800 planteles públicos que hay en los cinco condados.

Para Luna significó estrenarse en su vida educativa y de paso se volvió la protagonista del día. Hasta ese lugar acudieron el alcalde, Zohran Mamdani, y la gobernadora, Kathy Hochul, a saludar a niños y padres, como parte del recorrido que hicieron a varias escuelas y la pequeña se robó el show con su ternura.

Además de dar inicio al año escolar 2026-2027, que terminará el 28 de junio, la jornada fue el principio del programa 2K, que con una inversión inicial de $73 millones de dólares permitió por primera vez en la historia de las escuelas públicas de la Gran Manzana abrir cupos para 2,000 pequeños menores de entre 2 y 3 años, como Luna.

El alcalde Mamdani, la gobernadora Hochul y el canciller de Educación le dieron la bienvenida a los niños en el nuevo año escolar. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Para las familias que comienzan hoy en 2-K, el cuidado infantil para todos es más que un simple eslogan. Significa recuperar decenas de miles de dólares, tener la libertad de volver al trabajo y el alivio de poder permanecer en la ciudad que aman”, dijo el Alcalde Mamdani, tras advertir que la meta es otorgar 12,000 cupos adicionales para el próximo año. “Eso es lo que merecen los neoyorquinos y eso es lo que ofreceremos”.

El burgomaestre también se refirió al impacto que empezar la escuela a temprana edad tendrá para miles de niños neoyorquinos y sus padres.

“Es la primera vez que se despedirán de sus padres con un abrazo en la puerta del aula, y la primera que entablarán una amistad gracias a una crayola compartida. Y me entusiasma enormemente que vivan estas experiencias como los primeros alumnos de la clase inaugural de 2-K de la ciudad de Nueva York”, dijo Mamdani.

“Y aunque esta mañana ha traído un nuevo tipo de estrés a miles de familias jóvenes de toda la ciudad, se trata de un estrés nacido de la ilusión y de los nuevos comienzos, no de la angustia de preguntarse si podrán permitirse vivir aquí”, aseveró.

Luna Peralta de 3 añitos, y su mamá Katerin Pérez, no podían ocultar la emoción del primer día de clases. Foto Edwin Martínez.

La gobernadora Hochul dio la bienvenida a los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York, estimados en más de 906,248 niños, 42% de ellos latinos, y recalcó que desde la Ciudad y el Estado seguirán ampliando programas a favor de los niños y el acceso al cuidado infantil.

“Yo sé lo que se siente ya no preocuparse más por pagar la educación temprana de los niños. Y aunque hace un año ni siquiera se imaginaban que esto iba a pasar, nos unimos con el Alcalde y lo hicimos realidad”, aseguró la mandataria estatal. “Nunca dejaré de trabajar para hacer que Nueva York sea más asequible; nuestra histórica inversión para lanzar el programa ‘2-K’ de la ciudad de Nueva York ayudará a las familias a ahorrar más de $23,000 dólares al año”.

El Canciller de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, Kamar Samuels, no ocultó su emoción por el regreso a clases y destacó el que fue el primer día en la vida de los 2,000 niños que se sumaron al programa 2K.

Arranca nuevo año escolar en NYC con emoción y grandes retos. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Miles de niños de dos años en toda la ciudad cruzaron por primera vez las puertas de un aula de clases, lo que es un momento trascendental para muchas familias”, aseguró el funcionario, al tiempo que destacó la labor que hacen los otros grandes protagonistas: los maestros y trabajadores de guarderías.

“Nos enorgullece ofrecer a las familias acceso a servicios de educación y cuidado infantil temprano de alta calidad, y estamos comprometidos a garantizar que cada niño que cruce esas puertas este año se sienta seguro, respaldado y entusiasmado por aprender”, manifestó el jefe de las escuelas.

Pero más allá de la alegría, la emoción y las caras felices de niños y padres de familia por el regreso a clases, desde diferentes entidades el llamado a las escuelas es a meterle mano al pizarrón de retos que hay en los planteles y en los procesos de enseñanza para mejorar las habilidades de los alumnos y las condiciones de los maestros.

En materia de resultados académicos, uno de los grandes desafíos que deberán enfrentar las escuelas en los próximos meses de este año escolar que recién empieza será subir los promedios. Y es que pruebas estandarizadas estatales de 2026 revelaron datos preocupantes.

Las competencias de la lengua inglesa de los alumnos de tercero a octavo grado bajaron al 50.3%, seis puntos respecto al año escolar previo. Y aunque los puntajes en matemáticas subieron solo un 0.1%, llegando al 57%, sigue mostrando malas notas en más del 40% de los niños. El rendimiento en lectura de tercer grado bajó 13.8 puntos, llegando al 44.2%, mientras que las cifras en quinto grado cayeron 13.1 puntos, alcanzando apenas el 46.6%.

El alcalde Mamdani, la gobernadora Hochul y el canciller de Educación le dieron la bienvenida a los niños en el nuevo año escolar Crédito: Flickr Alcalde Mamdani | NYC Mayoral Office

Datos de la NAEP (Evaluación Nacional del Progreso Educativo) muestran un panorama todavía ya que según sus números solo el 29% de los alumnos de octavo grado alcanzan el nivel de competencia en inglés y solo el 23% en matemáticas.

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