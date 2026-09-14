Policía de Georgia busca a hombre que encontró $30 en Walmart y desata críticas en redes

Una publicación de la policía de Albany, Georgia, provocó una oleada de críticas en redes sociales después de que el departamento pidiera ayuda para identificar a un hombre que recogió $30 dólares que otra persona había dejado caer en un Walmart.

El caso ocurrió en la tienda ubicada en 2586 N. Slappey Blvd. y comenzó cuando un cliente perdió el dinero mientras hacía sus compras. De acuerdo con la publicación del Albany Police Department (APD), difundida el 18 de agosto, otro individuo encontró los billetes, los tomó y, presuntamente, se marchó sin entregarlos a los empleados del establecimiento.

La policía acompañó su llamado con una fotografía del hombre y pidió a los usuarios que aportaran información que permitiera identificarlo. El hecho terminó generando más desconcierto que colaboración: para numerosos usuarios de Facebook, el despliegue parecía desproporcionado frente al monto involucrado.

Una búsqueda policial que desconcertó a las redes

“Ridículo desperdicio de recursos”, escribió un usuario en los comentarios. Otro preguntó directamente si la publicación era una broma. La reacción se extendió con comentarios que cuestionaban la decisión de exhibir públicamente la imagen de una persona por un incidente relacionado con $30.

Uno de los comentarios resumió el desconcierto con una escena casi cinematográfica: alguien imaginó al hombre regresando a casa después de encontrar el dinero y descubrir que su fotografía ya aparecía en la página de Facebook de la policía.

Otro usuario recurrió a una referencia de la película de 1998, “The Big Lebowski”, para burlarse de la investigación. La alusión hacía referencia a la famosa escena en la que los personajes hablan de una supuesta investigación criminal con una cantidad exagerada de detectives. El comentario reflejó el tono predominante de la conversación: incredulidad y sarcasmo.

El debate también puso sobre la mesa una pregunta menos evidente: ¿qué delito puede cometer una persona que encuentra dinero perdido y decide quedárselo? En Georgia, la respuesta puede depender precisamente de lo que haga después de encontrarlo.

Además, el episodio muestra cómo una publicación institucional puede adquirir una dimensión inesperada cuando llega a redes sociales. Lo que para la policía era una solicitud de información terminó convertido en un debate público sobre prioridades, proporcionalidad y sentido común.

¿Qué dice la ley de Georgia sobre el dinero perdido?

La legislación estatal contempla el delito de apropiación de propiedad perdida o extraviada. Según el texto legal citado por el sitio especializado Justia, una persona puede incurrir en theft of lost or mislaid property cuando toma control de un objeto que sabe o descubre que fue perdido y lo destina a su propio uso sin adoptar primero medidas razonables para devolverlo a su propietario.

Esto significa que encontrar dinero en el suelo no equivale automáticamente a cometer un delito. El punto relevante es la conducta posterior y, en particular, si existe un esfuerzo razonable para localizar a quien perdió la propiedad. En un establecimiento como Walmart, entregar el efectivo a un empleado podría ser una de las vías para intentar devolverlo a su dueño.

La publicación policial, no obstante, no explicó en detalle qué investigación se había realizado antes de solicitar la ayuda del público ni qué circunstancias específicas rodeaban la pérdida del dinero. PEOPLE informó que buscó comentarios del Albany Police Department sobre la reacción pública y sobre el posible delito, pero no recibió una respuesta inmediata.

El desenlace cambió por completo el caso

La historia tuvo un giro pocos días después. El 22 de agosto, el APD informó que el hombre involucrado había regresado el dinero a la persona que lo había perdido.

La devolución modificó también la postura del afectado. Según la actualización policial, la víctima inicialmente quería presentar cargos, pero después de recuperar los $30 decidió que ya no deseaba continuar con el proceso.

El departamento concluyó entonces que no se presentarían cargos. Así, la búsqueda que había provocado burlas y cuestionamientos en redes terminó sin una acusación penal.

El episodio deja una peculiar paradoja: una suma relativamente pequeña desencadenó una publicación policial que atrajo atención mucho más allá de Albany, mientras que el desenlace fue tan sencillo como la devolución del efectivo. La controversia, sin embargo, abrió una discusión válida sobre los límites entre una propiedad perdida, la obligación de intentar devolverla y el uso de recursos policiales para resolver este tipo de incidentes.

Para quien encuentre dinero ajeno en Georgia, la lección es menos anecdótica de lo que parece. Guardarlo y asumir que, por estar en el suelo, se convirtió automáticamente en propio puede traer consecuencias. La alternativa más segura es intentar localizar al propietario o entregar la propiedad a una persona responsable del lugar donde fue encontrada.

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