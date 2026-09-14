Premio Roberto Clemente: Cuatro latinoamericanos comandan nominaciones en 2026
El Premio Roberto Clemente se otorga cada año al jugador que mejor representa el béisbol a través de la filantropía y aportes positivos
El Premio Roberto Clemente es uno de los honores más prestigiosos en las Grandes Ligas.
Los nominados al Premio Clemente de este año fueron anunciados en MLB Network el lunes por la mañana, antes del Día de Roberto Clemente de Major League Baseball, que se celebra cada año el 15 de septiembre y que también marca el inicio del Mes de la Herencia Hispana.
El Día de Roberto Clemente fue establecido por MLB en el 2002 para honrar el legado del miembro del Salón de la Fama y 15 veces convocado al Juego de Estrellas que trágicamente murió en un accidente aéreo el 31 de diciembre de 1972 mientras la leyenda puertorriqueña se dirigía a entregar suministros a los damnificados de un terremoto en Nicaragua.
El Premio Roberto Clemente se otorga cada año al jugador que mejor representa el béisbol a través de un carácter extraordinario, participación comunitaria, filantropía y aportes positivos, tanto dentro como fuera del terreno. Antes de la muerte de Clemente, el premio anual de MLB por esfuerzos filantrópicos se llamaba el “Premio del Comisionado”, pero fue etiquetado como el “Premio Roberto Clemente” en 1973.
Latinoamericanos fuertes candidatos
La presencia de peloteros de América Latina es uno de los puntos destacados de la lista presentada por MLB para la edición 2026.
En la lista de 30 hay cuatro latinos nominados al premio este año, los dominicanos Julio Rodríguez (Mariners) y Otto López (Marlins), el puertorriqueño Francisco Lindor (Mets) y el venezolano Pablo López (Twins).
Hasta el momento solo dos venezolanos han conquistado el galardón: Carlos Carrasco (2019) y Salvador Pérez (2024)
Mookie Betts, el ganador del Premio Roberto Clemente en 2025
El ganador de la edición anterior fue Mookie Betts, de Los Angeles Dodgers, quien recibió el Premio Roberto Clemente 2025 por su combinación de desempeño deportivo, carácter y compromiso con la comunidad.
El galardón distingue al jugador que demuestra un carácter extraordinario y un fuerte compromiso comunitario, además de reconocer su labor filantrópica y sus contribuciones positivas dentro y fuera del campo.
El premio lleva el nombre de Roberto Clemente, legendario pelotero puertorriqueño, miembro del Salón de la Fama y quince veces seleccionado al Juego de Estrellas.
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