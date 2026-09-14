Premio Roberto Clemente: Cuatro latinoamericanos comandan nominaciones en 2026

El Premio Roberto Clemente es uno de los honores más prestigiosos en las Grandes Ligas.

Los nominados al Premio Clemente de este año fueron anunciados en MLB Network el lunes por la mañana, antes del Día de Roberto Clemente de Major League Baseball, que se celebra cada año el 15 de septiembre y que también marca el inicio del Mes de la Herencia Hispana.

El Día de Roberto Clemente fue establecido por MLB en el 2002 para honrar el legado del miembro del Salón de la Fama y 15 veces convocado al Juego de Estrellas que trágicamente murió en un accidente aéreo el 31 de diciembre de 1972 mientras la leyenda puertorriqueña se dirigía a entregar suministros a los damnificados de un terremoto en Nicaragua.

El Premio Roberto Clemente se otorga cada año al jugador que mejor representa el béisbol a través de un carácter extraordinario, participación comunitaria, filantropía y aportes positivos, tanto dentro como fuera del terreno. Antes de la muerte de Clemente, el premio anual de MLB por esfuerzos filantrópicos se llamaba el “Premio del Comisionado”, pero fue etiquetado como el “Premio Roberto Clemente” en 1973.

Here are the 30 club nominees for this year’s Roberto Clemente Award ?



You can help choose the winner at https://t.co/i3MY2PpjQL. Voting ends Sept. 27. pic.twitter.com/EEBmPJW801 — MLB (@MLB) September 14, 2026

Latinoamericanos fuertes candidatos

La presencia de peloteros de América Latina es uno de los puntos destacados de la lista presentada por MLB para la edición 2026.

En la lista de 30 hay cuatro latinos nominados al premio este año, los dominicanos Julio Rodríguez (Mariners) y Otto López (Marlins), el puertorriqueño Francisco Lindor (Mets) y el venezolano Pablo López (Twins).

Making a difference at home and beyond ?@JRODshow44 is our 2026 Roberto Clemente Award nominee! Cast your vote for Julio and help him earn one of baseball’s most prestigious honors ?? https://t.co/rJKbygXair pic.twitter.com/I07y6kcRXS — Seattle Mariners (@Mariners) September 14, 2026

Our guy, on and off the field. ?



Congratulations to Otto Lopez, our 2026 Roberto Clemente Award nominee.



Vote Otto: https://t.co/ut8xmWEYgk pic.twitter.com/niOyaTt5sx — Miami Marlins (@Marlins) September 14, 2026

Our 2026 Roberto Clemente Award nominee: @Lindor12BC! ?



Vote for Lindor to win the league-wide award ??? https://t.co/K8GRrTfV6G pic.twitter.com/iWPscf9SeS — New York Mets (@Mets) September 14, 2026

Congratulations to Pablo López on being named our 2026 Roberto Clemente nominee!!



We are so grateful for all of the work Pablo does within our community ?? pic.twitter.com/QaRndP5Q6b — Minnesota Twins (@Twins) September 14, 2026

Hasta el momento solo dos venezolanos han conquistado el galardón: Carlos Carrasco (2019) y Salvador Pérez (2024)

Mookie Betts, el ganador del Premio Roberto Clemente en 2025

El ganador de la edición anterior fue Mookie Betts, de Los Angeles Dodgers, quien recibió el Premio Roberto Clemente 2025 por su combinación de desempeño deportivo, carácter y compromiso con la comunidad.

El galardón distingue al jugador que demuestra un carácter extraordinario y un fuerte compromiso comunitario, además de reconocer su labor filantrópica y sus contribuciones positivas dentro y fuera del campo.

El premio lleva el nombre de Roberto Clemente, legendario pelotero puertorriqueño, miembro del Salón de la Fama y quince veces seleccionado al Juego de Estrellas.

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