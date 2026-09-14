Atleta australiana tras defecar en plena prueba y seguir adelante para no perder el primer lugar: “Hay que esforzarse”

La atleta Joanna Wietrzyk protagonizó un momento insólito en la competencia HYROX Beijing 2026. La australiana terminó defecando en plena prueba y decidió seguir adelante para no perder el primer lugar.

A pesar del percance, terminó la competencia en lo más alto de la categoría Pro Women. El hecho quedó grabado en video y ahora corre como la espuma en redes sociales, siendo uno de los hechos más virales en las últimas horas.

Wietrzyk sufrió el incidente durante la exigente carrera del sábado pasado. La prueba combina ocho kilómetros de trote con ocho estaciones de ejercicios funcionales, como empujar y jalar trineos, remar y hacer desplantes con peso.

La australiana completó el recorrido con un tiempo de 1:01:23. y superó a las 152 competidoras de su división.

L’australiana Joanna Wietrzyk vince l’HYROX Pro Women a Pechino (1:01:23) nonostante un’emergenza gastrointestinale a metà gara: diarrea e incontinenza fecale le lasciano le feci sulle gambe. Continua su burpee, sled, rower e wall balls, contaminando attrezzi e pista. pic.twitter.com/ayzqtI27zr — precipitevolissimevolmente (@saures788) September 14, 2026

El episodio se volvió viral luego de que circularan videos en redes sociales donde se ve a la atleta continuar sin detenerse. La escena generó reacciones divididas y una alta repercusión mediática.

En redes sociales, la australiana se tomó con humor el insólito incidente. Joanna Wietrzyk subió una fotografía en una camilla con un tratamiento endovenoso.

“Dicen que hay que esforzarse al máximo o irse a casa. Una victoria es una victoria. Hablando en serio, gracias por todo el apoyo. Volveré pronto”, escribió.

An Australian athlete, Joanna Wietrzyk, reportedly suffered sudden fecal incontinence due to intense physical stress during the Women’s Pro race at HYROX Beijing but continued competing and won with a time of 1:01:23.



HYROX China said the affected lanes were immediately closed? pic.twitter.com/OvtTD1a2A0 — Complex (@Complex) September 13, 2026

Medios locales reportaron que hubo quejas de participantes, no solo de las rivales de Wietrzyk, sino también de atletas que competían en otras categorías del evento en China.

Tras esto, HYROX informó que aisló y desinfectó las zonas afectadas tras la competencia. La organización explicó que se tomaron medidas inmediatas para garantizar la higiene del circuito.

Joanna Wietrzyk nació el 7 de junio de 2002 en Melbourne, Australia. Desde niña compitió en tenis a escala nacional y en netball a nivel estatal.

También corrió maratones. Antes de entrar al circuito HYROX, trabajaba como coach de F45 en Melbourne.

Wietrzyk descubrió HYROX en 2024 y debutó el 12 de mayo de 2024 en Sídney, ganando la categoría Open con 1:06:00. En 2025 se convirtió en la primera mujer australiana en clasificar a la prestigiosa serie Elite 15.

Ese mismo año fue subcampeona mundial en Chicago. En la temporada 2025-2026 se convirtió en la atleta más dominante en la historia de HYROX.

Ganó los cuatro Majors del circuito Elite 15: Melbourne y Phoenix, donde marcó 56:03, récord mundial. También en Hong Kong y Varsovia, donde bajó su propio récord a 54:25, el tiempo más rápido jamás registrado en Women’s Solo Pro.

Además, en Varsovia integró el equipo que logró el récord mundial de relevos (46:47). En solo dos años pasó de ser una entrenadora de gimnasio a convertirse en la atleta más rápida en la historia de HYROX, con dos récords mundiales y un Grand Slam de Majors.



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