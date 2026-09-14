Hombre con bandera palestina irrumpió en el Yankee Stadium y fue arrestado durante el Yankees vs. Mets

Un hombre que ondeaba una bandera palestina interrumpió el juego entre los Yankees y los Mets el pasado viernes por la noche y terminó arrestado por agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), después de ser derribado por la seguridad en pleno campo ante una multitud que respondió con gritos de “USA”.

El incidente ocurrió en la séptima entrada del primer juego de la Subway Series, en el Yankee Stadium. El hombre, identificado por la NYPD como Kelly Marcucci, de 38 años, corrió por los jardines mientras agitaba una bandera palestina. Llevaba una camiseta con el mensaje “No Kings”.

Los guardias de seguridad lo persiguieron de inmediato. Lo alcanzaron, lo tiraron al suelo y lo inmovilizaron frente a miles de fanáticos.

Varios asistentes grabaron el momento con sus teléfonos. Según ‘The Athletic’, Marcucci entró al campo exactamente a las 9:11 PM, en coincidencia con el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas.

USA chants fill the stadium as a man runs onto the field with a Palestine flag. pic.twitter.com/D78FDAH46h — Niki Lattarulo (@NikiLattarulo) September 12, 2026

La reacción del público se hizo notar de forma inmediata. Muchos comenzaron a gritar “USA” y a lanzarle latas de cerveza mientras los guardias y oficiales lo escoltaban fuera del terreno.

La NYPD informó a la cadena TMZ Sports que Marcucci fue arrestado y acusado de invasión de propiedad y de violar una ordenanza local menor. Recibió una citación para comparecer ante la corte en una fecha posterior.

El juego también tuvo un momento solemne. Figuras del equipo de los Yankees de 2001: Derek Jeter, Jorge Posada, Paul O’Neill, Tino Martínez, Scott Brosius y Mariano Rivera, rindieron homenaje a las casi 3.000 víctimas del 9/11.

Los Yankees le ganaron a los Mets 6-4 en ese primer juego de la Subway Series. Nueva York tomó ventaja temprano y la sostuvo todo el encuentro. Los Mets descontaron en la parte media del juego, pero los Yankees respondieron con bateo en los momentos ‘clutch’ del partido.



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