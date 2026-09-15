Congresista republicano sorprende al impulsar una votación para destituir a Pete Hegseth

El congresista republicano Thomas Massie sorprendió este martes al impulsar una resolución para iniciar un proceso de destitución contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una nueva muestra de su ruptura con el presidente Donald Trump y la dirigencia de su partido.

La iniciativa fue presentada pocas horas antes de que la Cámara de Representantes votara una medida relacionada con el juicio político contra Trump promovida por el demócrata Al Green. CNN reportó que la decisión de Massie tomó por sorpresa incluso a los líderes republicanos, a quienes el congresista aseguró que no había informado sobre sus planes.

Massie presentó una resolución de 34 páginas en la que acusa a Hegseth de abusar de los poderes de su cargo, particularmente por su actuación en la guerra de Estados Unidos contra Irán. Entre otros señalamientos, sostiene que el secretario ejecutó órdenes ilegales y mantuvo tropas desplegadas sin autorización del Congreso.

“Ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la Constitución si se le permite permanecer en el cargo”, sostiene la resolución.

?? BREAKING ? Rep. Thomas Massie has just introduced articles of IMPEACHMENT against Secretary of War Pete Hegseth for his actions in the Iran Conflict:



Rep. Thomas Massie: "Impeaching Peter Brian Hegseth, Secretary of Defense, for high crimes and misdemeanors."



"He has? pic.twitter.com/orJuaP8j9A — The Patriot Oasis? (@ThePatriotOasis) September 15, 2026

Massie también señala a Hegseth de haber participado en acciones relacionadas con la captura de Nicolás Maduro, que describe como el “secuestro de un líder extranjero soberano”, y cuestiona que el Pentágono haya actuado bajo el argumento de combatir el narcotráfico mientras buscaba ejercer control sobre las reservas petroleras venezolanas.

El congresista dedicó varias horas a leer partes de su resolución en el pleno de la Cámara.

Una nueva disputa dentro del Partido Republicano

El congresista de Kentucky se ha distanciado del presidente en asuntos como la guerra contra Irán y la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

La ruptura se produjo además después de que Hegseth hiciera campaña en Kentucky contra Massie a favor de Ed Gallrein, el candidato respaldado por Trump que finalmente derrotó al congresista en las primarias republicanas.

Massie ha sido uno de los republicanos más críticos de la estrategia militar de Trump en Irán. Su nueva iniciativa ubica ahora a Hegseth, uno de los principales funcionarios de seguridad nacional de la administración, en el centro de una disputa dentro del propio Partido Republicano.

Q: "Rep. Thomas Massie today introduced Articles of Impeachment against Secretary Hegseth…"@AGToddBlanche: "Who did?"



Q: "Thomas Massie."@AGToddBlanche: *rolls eyes*



? pic.twitter.com/13ust1zWqt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 15, 2026

El fiscal general Todd Blanche defendió a Hegseth y rechazó los cuestionamientos de Massie.

“El secretario Hegseth está haciendo un trabajo fenomenal”, afirmó Blanche, quien sostuvo que el secretario actúa conforme a la ley y que el Departamento de Justicia participa para garantizar su cumplimiento.

La resolución de Massie, al igual que la iniciativa de juicio político contra Trump impulsada por Green, enfrenta un escenario adverso en la Cámara.

Los demócratas han intentado mantener el foco político en asuntos como el costo de vida y otros temas económicos de cara a las elecciones de medio término. El liderazgo de la bancada, encabezado por Hakeem Jeffries, anunció que votaría “presente” en una medida de procedimiento relacionada con la iniciativa de Green, en lugar de respaldarla o rechazarla directamente.

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