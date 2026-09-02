Pete Hegseth destituyó al 10% de altos mandos militares del Pentágono, según informes

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, apartó de sus cargos o frenó la ascensión de más de 80 generales y almirantes militares, que ha impactado a casi el 10% de la cúpula de las fuerzas armadas, y abarca a una cantidad destacada de mujeres y oficiales afroamericanos.

Fuentes militares en activo y retiradas señalaron al New York Times que Hegseth retiró de la lista de ascensos a general de dos estrellas a siete miembros del Ejército seleccionados previamente por una junta evaluadora.

De ese grupo de siete oficiales, dos son mujeres y dos son afroamericanos. Más de la mitad de los jefes militares afectados por estas decisiones corresponden a mujeres o personas afroamericanas, señaló el medio.

Las acciones administrativas del titular de Defensa ocurren mientras se desarrolla la guerra con Irán, que ha sobrepasado los plazos previstos inicialmente por la administración Trump. La falta de explicaciones oficiales sobre los criterios aplicados por Hegseth generó divisiones dentro del Pentágono y en sectores del Congreso, indicó EFE.

Dimisión reciente del secretario del Ejército

En medio de la reestructuración, el secretario del Ejército, Daniel P. Driscoll, presentó su renuncia ante el presidente Donald Trump, quien según reportes, sostuvo un encuentro con el mandatario para expresar que la remoción de líderes con trayectoria compromete los planes de modernización militar y deteriora la moral de las tropas.

Asimismo, Driscoll había advertido a Trump que las medidas cuestionan la neutralidad política del sistema de promociones internas, diseñado bajo criterios de mérito profesional. Pese a que altos funcionarios del gobierno intentaron convencer a Driscoll de mantenerse en sus funciones para evitar vacíos de mando, el funcionario formalizó su salida de la administración.

Los testimonios recogidos por el diario indican que los bloqueos y ceses no responden a evaluaciones de rendimiento laboral, sino a una estrategia impulsada desde la Secretaría de Defensa para alinear la línea de mando con la visión política del titular del departamento.

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