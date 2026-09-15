Edson Álvarez envuelto en un caso de presunto secuestro y amenazas

Edson Álvarez se ha visto envuelto en un escándalo legal. El productor audiovisual Juan José López Ordóñez denunció un presunto secuestro, fraude y amenazas que, según su versión, están relacionados con el conflicto por un documental sobre la vida del futbolista mexicano Edson Álvarez. El jugador niega cualquier participación.

En una rueda de prensa, López Ordóñez y su abogado, Gerardo Rincón, aseguraron que existen dos investigaciones en curso. Una por el presunto secuestro del productor y otra por un supuesto fraude.

También indicaron que preparan una tercera denuncia contra Edson Álvarez y esta sería por amenazas. “Tenemos denuncias por fraude y secuestro en contra de Edson Álvarez y quienes resulten responsables”, dijo Rincón.

? “Las carpetas de investigación (por fraude y secuestro) ya están en fiscalía”: El abogado del productor Juan José López Ordoñez, no quiso confirmar si hay orden de aprehensión en contra de Edson Álvarez.



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Origen del conflicto

El productor afirma que trabajó durante dos años en un documental sobre la trayectoria de Álvarez, desde sus inicios en Tlalnepantla hasta su éxito en Europa.

Según su versión, invirtió alrededor de $200,000 dólares. Ahora, reclama ese monto como deuda. Asimismo, detalló que por años mantuvo una relación cercana con el futbolista y con su entonces familia política.

López Ordóñez sostiene que el proyecto se realizó con conocimiento de Álvarez y mediante la intervención de Jessi Jonathan Toache Bedolla, quien era su suegro y contaba con una carta poder para gestionar asuntos del jugador.

El productor afirmó que teme por su seguridad y la de su familia: “no quiero terminar una carrera, no quiero hacerle daño a nadie; simplemente estoy levantando la voz porque vivir con miedo y en una situación económica como la que estoy viviendo es muy serio”, expresó.

La denuncia de secuestro

El documental nunca se concluyó y la relación entre las partes se deterioró. Ordóñez asegura que fue interceptado en la Ciudad de México, trasladado contra su voluntad a la zona oriente y retenido durante seis horas.

Posteriormente, afirmó que fue amenazado, sometido y obligado a firmar documentos. También señaló que uno de los captores le puso una jeringa en el cuello.

López Ordóñez relaciona estos hechos con personas del entorno de Álvarez, aunque no presentó pruebas que involucren al futbolista sobre alguna participación o conocimiento del presunto secuestro.

Su señalamiento se basa en lo que, asegura, le dijeron sus captores y en su relación previa con el jugador.

La reacción de Edson Álvarez

Sobre este tema, Edson Álvarez ya había fijado postura. El pasado 10 de septiembre publicó un comunicado en el que rechazó cualquier vínculo con el presunto secuestro y cuestionó que su nombre fuera usado en medio del conflicto.

Álvarez puntualizó que, si existe algún elemento que lo involucre, debe presentarse ante las autoridades. También informó que su equipo legal analiza acciones contra quienes difundan acusaciones que considera falsas.



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