Arquero se dejó hacer tres goles tras recibir amenazas de muerte contra su familia en Bolivia

El cuerpo técnico y los jugadores del Guabirá de Bolivia denunciaron que el arquero Juan Manuel Ferrel y su familia recibieron amenazas antes del partido que el equipo perdió por 6-0 ante Always Ready, en Villa Ingenio.

El entrenador Leonardo Egüez afirmó que las intimidaciones condicionaron al plantel y pidió una investigación de las autoridades deportivas, judiciales y nacionales.

La delegación del club de Montero se presentó en una conferencia de prensa después del encuentro. Allí, Egüez evitó realizar un análisis futbolístico de la derrota y expuso la situación que, según su relato, atravesó Ferrel antes de salir al campo.

“No podemos hacer un análisis serio si hay amenaza de muerte. Hay cosas raras y se tienen que investigar”, afirmó el director técnico.

??? Los jugadores y el DT del Club Guabira denunciaron AMENAZAS DE MUERTE en el partido vs Always Ready.



?? Al arquero, Fernando Costa, le dijeron que TENIA QUE DEJAR HACERSE 4 GOLES o le MATARÍAN UN FAMILIAR.



El propio plantel denunció lo ocurrido en conferencia de prensa,? — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 14, 2026

Amenazas contra su esposa y su madre

Egüez sostuvo que el arquero recibió mensajes con amenazas contra su esposa y su madre. Según dijo, le exigieron el pago de una suma de dinero y le advirtieron que debía recibir una determinada cantidad de goles durante el partido.

“La pelota la mancharon, está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, su mujer, su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad o si no recibe tres goles, le dijeron que los iban a matar”, denunció el entrenador.

El técnico indicó que Ferrel informó de la situación a sus compañeros antes del inicio del encuentro. En ese contexto, reclamó que se esclarezca el origen de las amenazas y que las autoridades adopten medidas. “Esto se tiene que investigar, tienen que caer quienes tengan que caer”, sostuvo Egüez.

Pedido a la Federación Boliviana de Fútbol

El entrenador amplió su reclamo con un pedido dirigido a la Federación Boliviana de Fútbol, la Fiscalía y las autoridades nacionales. “Estamos aquí para poner el pecho, para poner la cara porque está en medio nuestro prestigio, está nuestro apellido, está nuestra institución, hay una ciudad. Esto no puede seguir, hay que cortar con esta mafia, por favor presidente de la República, presidente de la FBF, Fiscalía, metan preso al que tengan que meter, pero esto no puede pasar”, expresó.

El delantero Víctor Ábrego se sumó a la conferencia y también relató el temor que, según afirmó, sintió durante el partido. El jugador explicó que decidió abandonar el campo porque consideró que una acción suya podía provocar represalias contra sus compañeros o sus familias. “Me salí porque tenía miedo. ¿Qué pasaba si marcaba un gol?”, planteó Ábrego.

La Federación Boliviana de Fútbol, según se indicó en las declaraciones posteriores al partido, iniciaría una investigación formal sobre las amenazas denunciadas y el posible amaño del encuentro, con intervención de la Fiscalía. Hasta ese momento, no se había identificado públicamente el origen de las intimidaciones denunciadas por la delegación de Guabirá.

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