Gaby Espino celebró su ingreso al Club de Millonarios tras “empezar de cero”

Gaby Espino tiene muchos motivos para celebrar después de haber ingresado al Club de Millonarios de Farmasi, una distinción que la compañía entrega a quienes alcanzan determinados niveles de rendimiento, y decidió compartir con sus seguidores todo lo que significa para ella haber llegado hasta este punto.

La venezolana, que está a punto de alcanzar los 14 millones de seguidores en Instagram, recordó el esfuerzo que existe detrás de esta nueva etapa profesional. Lejos de limitar el logro a los resultados económicos, Espino puso el foco en la decisión de atreverse a empezar desde cero después de haber construido una trayectoria en la televisión.

“Ayer recibí mi reconocimiento del Club de Millonarios… y todavía estoy procesando todo lo que significa. Porque este reconocimiento no habla solamente de una cifra. Habla de la mujer que se atrevió a comenzar de cero en una industria completamente nueva. De la que decidió volver a ser principiante cuando ya tenía una carrera construida. De la que tuvo miedo, escuchó opiniones, enfrentó dudas… y aun así eligió descubrir hasta dónde podía llegar”, compartió desde su perfil de Instagram.

La decisión que cambió su rumbo profesional

El camino comenzó en 2024, cuando la artista puso en pausa su faceta como actriz y conductora para adentrarse en el “network marketing”.

Su incorporación a Farmasi la llevó a desarrollar un grupo de mujeres emprendedoras que generan ingresos mediante la comercialización de los productos de la compañía. Dos años después, ese proyecto la llevó hasta el reconocimiento que ahora celebra.

Gaby Espino reconoce que al principio no tenía todas las respuestas y que también tuvo que enfrentarse a sus propios temores. Hoy, sin embargo, mira aquella decisión desde una perspectiva completamente distinta.

“Qué bueno que lo hice. Porque detrás de este reconocimiento hay miles de vidas impactadas, una comunidad gigantesca, mujeres que hoy creen más en ellas mismas y una versión de mí que jamás habría conocido si me hubiese quedado únicamente en lo conocido”, destacó.

El valor de tener más tiempo para sus hijos

Para la empresaria, los resultados de esta actividad no se quedan únicamente en el ámbito profesional. Uno de los aspectos que más valora es la posibilidad de desarrollar el negocio desde casa y, con ello, disponer de mayor tiempo para compartir con sus hijos.

Por eso, su mensaje también estuvo dirigido a quienes podrían estar considerando comenzar algo diferente, incluso cuando todavía existen dudas sobre el resultado.

“Hoy no comparto esto para decirte: ‘Mira lo que logré’. Lo comparto para preguntarte: ¿Qué podría pasar con tu vida si te atrevieras a empezar? Tal vez lo que hoy ves en mí no está tan lejos de ti. Tal vez sólo necesitas una decisión. Una oportunidad. Y un lugar donde alguien crea en ti hasta que tú también aprendas a hacerlo”, señaló.

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