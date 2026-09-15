Junta del Kennedy Center vota cerrar el edificio principal por problemas estructurales

La junta directiva del Kennedy Center votó este martes a favor del cierre inmediato de su edificio principal, en medio de advertencias sobre problemas estructurales y una situación financiera que sus integrantes califican de crítica.

La decisión fue adoptada durante una reunión a puerta cerrada y afecta al principal recinto del centro de artes escénicas. La junta sostiene que el deterioro del inmueble representa un riesgo para empleados y visitantes y que son necesarias reparaciones de gran alcance.

En un mensaje compartido en Truth Social después de la votación, el presidente dijo que ha recaudado $17 millones de dólares para “mantener a flote” el centro.

Uno de los argumentos utilizados por los directivos fue el derrumbe parcial del techo del Grand Foyer, ocurrido este mes. Según el borrador de la resolución, el incidente provocó la caída de escombros desde una altura de unos 60 pies y aumentó las preocupaciones sobre la seguridad del edificio.

La junta sostiene además que consultores de construcción y la dirección del centro consideran que el edificio principal no es seguro para mantenerlo abierto mientras continúan los problemas y que las obras deben comenzar de inmediato.

El cierre no implica, según la resolución, la suspensión de toda la actividad del Kennedy Center. El documento contempla mantener programación educativa y artística en The REACH, continuar el trabajo de la Orquesta Sinfónica Nacional en otros escenarios y trasladar temporalmente algunas producciones a instalaciones externas.

La junta contra un juez federal

La votación se produjo horas después de que el juez federal Christopher Cooper rechazara nuevamente el intento de la junta de colocar el nombre de Trump en la fachada del Kennedy Center o cambiar el nombre de sus terrenos.

Cooper determinó que la junta no puede instalar monumentos o reconocimientos dedicados a Trump, ni modificar la denominación del centro, sin autorización del Congreso. El magistrado sostuvo que la medida contraviene una orden judicial anterior y la legislación federal que estableció el Kennedy Center como monumento nacional dedicado a John F. Kennedy.

La disputa por el nombre está relacionada con la situación financiera del centro. En una resolución separada, la junta sostiene que el Kennedy Center ha agotado sus recursos y podría enfrentar una quiebra en cuestión de semanas si no consigue nuevas fuentes de financiación.

Los directivos han argumentado que reconocer a Trump en el edificio facilitaría que el presidente recaude fondos para la institución. Entre las propuestas figuraba colocar en la fachada una inscripción que reconociera su participación en la renovación y el Trump Kennedy Center Fund.

La junta está encabezada por Trump y cuenta mayoritariamente con miembros designados por él. El presidente participó virtualmente en la reunión del martes, según una fuente familiarizada con el encuentro, y criticó tanto a la representante demócrata Joyce Beatty como a Cooper por las acciones que han impedido el cierre total y la incorporación de su nombre.

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