Centro Kennedy podría cerrar a partir de mañana, según junta designada por Trump

El Centro Kennedy de Washington podría cerrar sus puertas a partir de este martes si no logra resolver su crisis financiera, según un informe distribuido a su junta directiva que plantea una solución vinculada directamente con el presidente Donald Trump: mantener su nombre en la fachada para atraer donaciones.

El documento, al que tuvo acceso The Washington Post, advierte que el centro podría quedarse sin capacidad para pagar las nóminas y cubrir el mantenimiento rutinario “en cuestión de semanas”.

Según el informe, el reconocimiento público de Trump podría ayudar a captar los fondos necesarios para mantener abierta la institución. La junta directiva, designada en su mayoría por el mandatario, analizará la situación durante una reunión extraordinaria prevista para este martes.

La propuesta vuelve a colocar el nombre de Trump en el centro de la disputa por el futuro de la institución cultural, después de que un juez ordenara retirarlo de la fachada en junio.

El nombre de Trump, en medio de la crisis financiera

Trump ha insistido desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 en incorporar su nombre a la identidad del Centro Kennedy. Ese mismo año renovó la composición de la junta directiva y asumió su presidencia.

La junta posteriormente votó a favor de incluir nuevamente el nombre del presidente en la fachada, pese a que un juez federal había ordenado retirarlo.

El informe no limita sus advertencias a las finanzas. También recomienda cerrar el edificio principal debido a fallas estructurales que, según el documento, podrían representar un peligro para quienes se encuentren en sus instalaciones.

La junta ya había advertido que el recinto necesita reformas profundas y que, si no se realizan, podría ser necesario demolerlo.

Trump ha defendido precisamente la necesidad de una renovación integral del complejo desde que asumió el control de la junta.

Un plan de cierre que ya fue bloqueado

La disputa sobre las reformas también llegó a los tribunales. A principios de este año, un juez federal bloqueó el plan para cerrar el Centro Kennedy durante dos años y realizar una remodelación profunda.

El magistrado determinó que la junta no tenía autoridad para aprobar por sí sola un cierre de esa magnitud, ya que esa decisión correspondía al Congreso.

Sigue leyendo:

• Se desploma parte del techo del Kennedy Center y piden cerrar el recinto para renovarlo

• Administración Trump amenaza con demoler el Kennedy Center si no avanzan sus planes de renovación

• Kennedy Center enfrenta una crisis financiera tras la llegada de Donald Trump