Santiago Palacios, exfutbolista mexicano de Pumas de la UNAM, será entrenador del Real Madrid Sub-16

Un mexicano dirigirá a uno de los equipos juveniles del Real Madrid. Santiago Palacios, exjugador de Pumas de la UNAM en la Liga MX, fue ascendido como entrenador del Juvenil C, la categoría Sub-16 del club blanco, tras cuatro años de trabajo en ‘La Fábrica’, cantera del 15 veces campeón de Europa.

El Real Madrid confirmó que Palacios será el encargado del Juvenil C después de haber sido auxiliar del Cadete A la temporada pasada.

El técnico mexicano llegó al club en 2022 para trabajar como ojeador de talentos y desde entonces ha crecido dentro de la estructura formativa de Valdebebas.

Varias fuentes señalaron a la cadena ESPN que Palacios compaginará su nuevo rol con sus labores de scouting. Será su primera experiencia como primer entrenador en la cantera merengue.

Antes de iniciar su carrera como técnico, Palacios fue futbolista. Nació en Cuernavaca en 1991 y comenzó jugando profesionalmente en 2008 con el Ajax Jiutepec A.C. de la tercera división de México.

Posteriormente, se marchó a Pumas de la UNAM en 2010 y estuvo durante una temporada y media con el equipo. Luego, fue llevado por Guillermo Vázquez Mejía al equipo Sub-20 en 2010.

Santiago es mexicano, pero cuenta con pasaporte francés. La doble nacionalidad le abrió las puertas a Europa en 2011 cuando Wim Zwitserloot, conocido holandés de su padre, lo vio jugar con Pumas.

Al enterarse de que Santiago contaba con pasaporte europeo, lo invitó a ir a jugar a los Países Bajos con el De Treffers de la Topklasse, tercera división.

No solo se marchó a jugar, sino que aprovechó para terminar sus estudios de Negocios Internacionales en la Universidad HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

En la temporada 2014-2015 terminó como goleador del campeonato con 27 goles en 28 partidos jugando como enganche.

El 18 de junio de 2015 dio uno de los saltos más importantes en su carrera. El Roda JC de la Eredivisie lo firmó por dos temporadas con opción a una tercera.

Debutó el 4 de julio de ese año en un amistoso contra el LHC. Entró de cambio en el segundo tiempo y al minuto 72 anotó su primer gol con el equipo; el partido terminó 7-0.

El debut fue mágico, pero Palacios fue prestado al MVV Maastricht de segunda división durante una temporada. Ahí se afianzó como titular jugando en diferentes posiciones como media punta, interior, falso nueve e inclusive de medio centro defensivo.

El equipo disputó playoffs por el ascenso y cayó en semifinales. Para la temporada 2016-2017 le volvió a ocurrir lo mismo. Hizo pretemporada con el Roda JC y fue importante durante los partidos amistosos con goles y asistencias.

Sin embargo, Palacios decidió aceptar la oferta de Pumas de la UNAM para un segundo ciclo. Volvió a México y debutó el 28 de octubre en un partido vs. Veracruz poniendo asistencia de gol.

Una semana después, en su estreno en CU, anotó su primer gol con el equipo universitario en un partido contra Morelia.

Tras acabar su carrera como jugador, Santiago Palacios hizo sus cursos de entrenador UEFA en España, y desde 2022 comenzó a trabajar en la cantera del Real Madrid.



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