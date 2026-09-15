“Llegó el momento”: James Rodríguez anuncia su retiro de la selección Colombia

Todo tiene su final y el de James Rodríguez en la selección Colombia llegó este martes. El volante anunció su retiro del combinado nacional a través de un emotivo video compartido en sus redes sociales.

El mediocampista publicó un video con imágenes de su recorrido en la selección y escribió y compartió algunas palabras de agradecimiento y reflexión.

“Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, señaló.

Llegó el momento. ??



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. ???? pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

En el clip aparecen jugadas, goles y momentos que marcaron su carrera con la camiseta amarilla. En la pieza audiovisual, el 10 de Colombia guardó un espacio para la hinchada, a la que agradeció el apoyo.

“A toda Colombia, gracias por acompañarme durante tantos años, por apoyarme, por exigirme y por hacerme sentir en casa en cada rincón del mundo. Yo me voy tranquilo porque yo lo di absolutamente todo”, expresó.

El último partido de James Rodríguez con Colombia fue el pasado 7 de julio, cuando jugó 65 minutos ante Suiza en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Su despedida llega justo después de haber resuelto su futuro a escala de clubes. Recientemente firmó por una temporada con Atlético Nacional en la Liga Betplay.

James dice adiós tras más de una década defendiendo al país. El oriundo de Cúcuta pasó por todas las categorías de la selección desde la Sub-17.

Rodríguez debutó el 11 de octubre de 2011 frente a Bolivia de la mano del argentino José Néstor Pékerman. Participó en tres Copas del Mundo (2014, 2018 y 2026) y dejó su nombre en la historia como el segundo máximo goleador del combinado nacional.

En Brasil 2014 firmó una actuación histórica: seis goles en seis partidos, ganó la Bota de Oro y se convirtió en figura mundial. Su actuación le valió para que el Real Madrid le fichara por más de $80 millones de dólares.

En Rusia 2018 disputó un partido y dio una asistencia, ya que estuvo condicionado por una lesión. James también participó en tres Copas América (2015, 2016 y 2019). La última, disputada en Estados Unidos, mostró a un James líder de equipo que guió a su país hasta la final de Miami contra Argentina. Cayeron en prórroga con gol de Lautaro Martínez.

James jugó 101 partidos con la selección absoluta y anotó 27 goles, dos tantos más que el histórico Arnoldo Iguarán. James está por debajo de Radamel Falcao García, quien marcó 36 dianas. También entregó más de 20 asistencias.



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