Moneda de 1 centavo se vende en un precio récord de $195,200

Una moneda de apenas 1 centavo alcanzó un precio de seis cifras en una subasta. Se trata de un Lincoln cent de 1914 fabricado especialmente para aficionados a la numismática, cuya extraordinaria conservación lo convirtió en una pieza excepcionalmente valiosa.

¿Por qué esta moneda alcanzó los $195,200?

La moneda fue vendida por $195,200 durante una subasta realizada el 2 de septiembre por Heritage Auctions, informó AL.com.

El ejemplar es un 1914 Proof Lincoln cent, una versión producida mediante un proceso especial para ofrecer una apariencia de mayor calidad que las monedas destinadas a la circulación cotidiana.

El precio estableció un nuevo récord para esta pieza.

De acuerdo con CoinWeek, la venta superó ampliamente la marca anterior de $126,500, establecida en 2008.

“También colocó a la moneda entre los centavos Lincoln Proof más valiosos jamás vendidos en una subasta”, señaló CoinWeek.

Uno de los factores determinantes para alcanzar ese precio fue su estado de conservación.

Heritage Auctions explicó que el ejemplar vendido es el único de su tipo que ha recibido la clasificación correspondiente a la categoría de mayor calidad y que sus superficies se encuentran prácticamente perfectas.

“Dada la tendencia de las monedas de cobre a suavizarse y perder su color rojo con el tiempo, y considerando los 112 años de antigüedad de la moneda, no debe subestimarse su exquisito estado de conservación”, indicó Heritage Auctions.

Solo se fabricaron 1,365 ejemplares en 1914

La escasez también juega un papel importante. La Casa de Moneda de Estados Unidos produjo solamente 1,365 ejemplares Proof de este centavo en 1914.

Paradójicamente, estas monedas no despertaron demasiado interés entre los coleccionistas cuando fueron fabricadas.

Aunque los ejemplares Proof estaban elaborados especialmente para ese mercado y tenían una calidad visual mejorada, su apariencia era demasiado similar a la de los centavos Lincoln que circulaban normalmente.

La escasa demanda provocó que la Casa de Moneda terminara suspendiendo la producción de estos centavos Proof después de 1916.

Más de un siglo después, precisamente esa combinación de escasez y conservación extraordinaria convirtió al ejemplar de 1914 en una pieza capaz de alcanzar un precio de seis cifras.

“Más de un siglo después de que la Casa de Moneda lo produjera, una conservación excepcional transformó una emisión Proof poco popular en una rareza de seis cifras por su condición”, escribió CoinWeek.

Una moneda con más de un siglo de historia

Heritage Auctions también destacó el contexto histórico en el que fue acuñada.

El año 1914 marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial, después del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria.

Aunque fueron producidos más de mil ejemplares de este centavo especial, la condición de la moneda vendida la distingue de las demás.

Las piezas de cobre pueden deteriorarse y perder su tonalidad roja con el paso de las décadas, por lo que conservar esas características después de 112 años resulta particularmente relevante para los coleccionistas.

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