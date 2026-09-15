Múnich y Barcelona serán las sedes de las finales de la Champions 2028 y 2029

El Comité Ejecutivo de la UEFA confirmó las sedes de las finales de las dos siguientes Champions League, con el Camp Nou como escenario de la final 2029 y el Munich Arena alemán como el de final en 2028.

El campo del Barcelona optaba a la final de la Liga de Campeones masculina frente al estadio londinense de Wembley, que es el elegido para albergar las dos semifinales y la final de la próxima Eurocopa en 2028, que organizarán de forma conjunta Inglaterra, República de Irlanda, Escocia y Gales.

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El Spotify Camp Nou acogerá la final de la @ChampionsLeague 2029 ?



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Barcelona vuelve a tener una final de Champions League en 30 años

El Camp Nou ya acogió la final de la competición en 1999, con victoria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich (2-1), y en 1989, aún con la denominación de Copa de Europa, la que disputaron Milan y Steaua de Bucarest (4-0). Para 2029 será el campo con mayor aforo de Europa, con una capacidad de 104.600 espectadores.

Construido en 1957, el Camp Nou figura en la candidatura del Mundial 2030 que España organizará con Portugal y Marruecos como una de las sedes propuestas por la Federación Española (RFEF) para albergar el partido inaugural y la final.

El Ejecutivo de la UEFA también confirmó el Arena de Múnich, único que había presentado su candidatura, como escenario de la final de la Liga de Campeones 2028, un año después de que el estadio Metropolitano de Madrid acoja la de la presente temporada el 5 de junio de 2027.

El Ejecutivo también decidió que la final de ‘Champions’ femenina 2027-2028, a la que aspiraba, entre otros, el estadio de San Mamés de Bilbao, será en el Parc Olympic de Lyon (Francia) y que la de la campaña 2028-2029 se juegue en el estadio Nacional de Gales, en Cardiff.

La próxima edición de la Supercopa en 2027 se jugará en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam y la de 2028 en el Astana Arena.

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