Colombia y Chile jugarán un partido amistoso benéfico en Cali por los damnificados del terremoto

Las selecciones masculinas de fútbol de Colombia y Chile disputarán un compromiso amistoso el próximo viernes 13 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, destinando la totalidad de la taquilla a las víctimas y damnificados por el sismo de magnitud 7,4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.

La confirmación del choque solidario corrió a cargo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, durante una conferencia de prensa realizada este lunes en Bogotá. “Ese partido se jugará en Cali el 13 de noviembre en un horario por confirmar.

El producido de esa taquilla será entregado a los damnificados por el doloroso sismo”, declaró el directivo. La catástrofe natural registrada en agosto dejó un balance de 331 víctimas mortales (154 de ellas en la capital del Valle del Cauca), cerca de 400,000 personas afectadas y daños materiales valorados en $9,500 millones de dólares.

El evento marcará el regreso de la selección absoluta masculina a la ciudad de Cali tras 18 años, habiéndose disputado allí su último antecedente en 2008 ante Nigeria. El alcalde caleño, Alejandro Eder, valoró el respaldo de la FCF para llevar el equipo de Néstor Lorenzo a la región con fines benéficos: “Es una gran noticia porque la taquilla va a ir para beneficiar a los damnificados por el terremoto”.

Asimismo, la dirigencia de la FCF ratificó que el cuadro cafetero devolverá la visita a la escuadra austral pocos días después. Ambas selecciones volverán a verse las caras en un segundo duelo amistoso programado para el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago.

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