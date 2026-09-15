NFL, MLB, MLS, NBA y NHL exigen frenar las amenazas vinculadas a las apuestas deportivas

La NFL, la MLB, la MLS, la NBA y la NHL se unieron junto a sus respectivos sindicatos de jugadores para frenar la creciente ola de acoso, intimidación y amenazas violentas vinculadas a las apuestas deportivas.

A través de una misiva conjunta enviada este 15 de septiembre de 2026 a las comisiones de juego y autoridades regulatorias de 35 estados y el Distrito de Columbia, las diez organizaciones exigieron medidas severas y un marco normativo unificado para proteger a atletas, entrenadores, oficiales y a sus familias.

«Amenazar la seguridad de un atleta o de sus familiares por una apuesta deportiva traspasa una clara línea ética y penal, y es totalmente inaceptable», reza el comunicado oficial dirigido a los reguladores.

Si bien la expansión y regulación estatal de las apuestas deportivas ha dinamizado la industria del entretenimiento y el compromiso de los fanáticos, también ha expuesto una peligrosa cara B.

The NFL, MLB, MLS, NBA and NHL joined with their respective players’ unions today to crack down on betting-related harassment of athletes, coaches and families.



“Threatening the safety of an athlete or their family members over a sports bet crosses a bright ethical and criminal? pic.twitter.com/cRbDoCekYP — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 15, 2026

Con frecuencia alarmante, los apostadores que sufren pérdidas económicas descargan su frustración a través de las redes sociales e interacciones directas, cruzando la línea entre la pasión por el deporte y el acoso cibernético o la agresión criminal.

Las ligas firmantes recalcan que la integridad física y el bienestar emocional de los protagonistas del juego deben prevalecer siempre por encima de cualquier pronóstico financiero o marcador.

Este frente unido de las respectivas ligas solicita la adopción inmediata de políticas estrictas a nivel nacional, tomando como referencia los sistemas de exclusión ya existentes en estados como Ohio, Virginia Occidental, Luisiana y Wyoming.

Las demandas principales son:

Prohibición Perpetua Obligatoria (Mandatory Lifetime Ban): Establecer normativas que fuercen a las casas de apuestas comerciales y plataformas móviles a revocar permanentemente los privilegios de juego a cualquier individuo verificado por emitir amenazas de violencia o acoso contra atletas, entrenadores o familiares

Mecanismos de Denuncia Simplificados: Crear un marco estandarizado y centralizado de reportes entre operadores que permita a las ligas, equipos y asociaciones de jugadores transmitir evidencias verificadas a las fuerzas del orden y reguladores estatales, asegurando que una expulsión en un estado sea recíproca en todo el país.

Rendición de Cuentas de los Operadores: Condicionar las licencias de operación comercial a la capacidad técnica y operativa de las casas de apuestas para monitorear proactivamente, marcar y suspender cuentas vinculadas a conductas abusivas.

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