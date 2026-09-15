Prisión para repartidor de NJ tras robar cargamentos de Amazon valorados en $75 mil

Un repartidor del condado de Cumberland, Nueva Jersey, fue sentenciado a cinco años de cárcel en virtud de un acuerdo de culpabilidad por robar paquetes de Amazon valorados en miles de dólares.

En los documentos presentados, Akeem Johnson, de 43 años, quien labora para un contratista externo que entregaba paquetes de Amazon desde una instalación en Logan Township a las instalaciones del USPS, no entregó varios palés de paquetes, indicó la Fiscalía de Condado de Gloucester.

De acuerdo con los funcionarios, el hombre usó la identificación de un compañero de trabajo para entrar a las instalaciones y robar mercancía de Amazon por un valor de $75,000 dólares.

Aparte de los cinco años tras las rejas en una prisión estatal por robo de identidad, Johnson fue condenado a penas recurrentes por dos casos en el condado de Cumberland, informó la fiscalía. Uno de ellos fue por un cargo de conspiración y robo, y el otro por un cargo de posesión ilegal de armas, informó New Jersey 101.5.

En julio de este año, una familia denunció que un repartidor de Amazon Flex les robó el equipaje, bolsos, joyas y otros objetos de valor con un costo cercano a los $16,000 dólares de la entrada de su casa, minutos después de que llegaran de una boda.

La familia Hegeman acababa de llegar de una boda de tres días; estaban descargando su vehículo y dejaron algunas maletas en la entrada mientras metían otras dentro de la residencia.

Las imágenes de la cámara Ring de la familia mostraron que la persona que se cree que robó el equipaje estaba haciendo alguna entrega de Amazon a solo dos casas de distancia.

Fueron robados bolsos Louis Vuitton, ropa de vestir, joyas y otras pertenencias.

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