Real Madrid consiguió dramático triunfo sobre Elche con gol de Carlos Espí

El Real Madrid ganó sufriendo en Elche gracias a Espí, que marcó el gol del triunfo en el minuto 91. Ya van dos encuentros que el delantero salva los muebles al equipo blanco.

Tres puntos de oro para un Real Madrid que mostró que sigue sufriendo lejos del Santiago Bernabéu. Le pasó en Barcelona, Sevilla y en Elche. Y eso, con el derbi del domingo en el Metropolitano, no son buenas noticias para los de Mourinho.

La victoria mantiene intacta la capacidad competitiva de los blancos, pero la manera de conseguirla vuelve a colocar bajo la lupa su gestión de los partidos. Ganar cuando todo se complica es una virtud; convertir sistemáticamente partidos controlados en situaciones límite empieza a ser otra cosa.

Ventaja dilapidada

El 0-2 parecía encaminar un encuentro que el Real Madrid había conseguido llevar hacia el escenario que más le convenía. Dituro, sin querer, terminó introduciendo el balón en su propia portería después de una brillante acción a balón parado de Arda Güler, y Mbappé amplió posteriormente la ventaja.

El problema apareció después, cuando el conjunto madridista perdió presencia, intensidad y control. El Elche encontró espacios, recuperó confianza y transformó un partido aparentemente resuelto en una discusión abierta. Ahí apareció uno de los principales interrogantes que deja este resultado.

Porque el asunto no es simplemente que el Elche reaccionara. Los equipos también tienen derecho a competir y remontar. Lo significativo es que el Real Madrid volvió a permitir que un rival al que tenía prácticamente sometido recuperara la iniciativa. Osorio y Fer Niño aprovecharon esa transformación para establecer el empate y demostrar que la diferencia en el marcador no siempre refleja la diferencia real entre ambos equipos.

Mourinho contento con la victoria

El entrenador compareció en la zona mixta, ante el micrófono de Real Madrid TV, tras la victoria frente al Elche.

¿Qué análisis hace? “Tres puntos y nada más. Es igual que Hala Madrid y nada más. Obviamente que después del primer tiempo, todos tuvimos la sensación de que caerían tres, cuatro o cinco en el segundo. Pero bajamos la intensidad, dimos demasiado espacio y cuando entraron Bellingham y Brahim, traté de dar consistencia al medio, porque Vinicius y Güler estaban cansados. Pero cuando pensaba en la estabilidad, hicieron el 1-2 y en estos estadios, llenos, los equipos que parecen muertos… en un clic están vivos. Después llega el 2-2. Pero tenemos un banquillo lleno de talento y de diferentes talentos. Arriesgo al máximo… pero el empate no sirve. Y hacemos el gol con una reacción muy fuerte. Con ese sentimiento de que no podíamos dejarnos los puntos. El tramo final ha sido fortísimo. Lo hemos conseguido”.

?? MOURINHO: “NO ME PREOCUPA QUE NOS MARQUEN MUCHO DE CARA AL PARTIDO DEL DOMINGO; ME PREOCUPA DE CARA A CADA PARTIDO”.



“NO ME GUSTA REGALAR. Y REGALAMOS EL CONTROL”. pic.twitter.com/HZlBUKatNq — Diario AS (@diarioas) September 15, 2026

¿Cómo se gestionan tantos partidos en tan pocos días? “Es más difícil para otros equipos que tienen meos jugadores y calidad. Me lo preguntas y te digo que qué difícil para Anselmi, cuya plantilla tendrá más dificultades que la nuestra y juega el sábado. Nosotros haremos alguna gestión. Cambiamos a muchos jugadores hoy: sólo Konaté y Mbappé jugaron los 90′ de los partidos ante Inter, Rayo y hoy. Ahora tenemos un pequeño espacio hasta el partido del fin de semana”.

¿Lo más importante es que todos estén enchufados? “La gente está unida, sin duda. Motivada. Tiene amistad, compromiso. En ese aspecto, intocables. Mi única crítica es que podemos matar partidos y no los matamos. Y después, concedimos la posibilidad a un adversario que parecía muerto, de complicarnos la vida. Y poner en riesgo dos puntos. Arriesgamos y cuando yo hago los cambios, igual que ganamos, podríamos haber perdido”.

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